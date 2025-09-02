https://1prime.ru/20250902/putin-861667492.html

Путин: Результат совместной работы России и Белоруссии очевиден

Путин: Результат совместной работы России и Белоруссии очевиден - 02.09.2025, ПРАЙМ

Путин: Результат совместной работы России и Белоруссии очевиден

Результат совместной работы РФ и Белоруссии очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T19:13+0300

2025-09-02T19:13+0300

2025-09-02T19:27+0300

экономика

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

работа

https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Результат совместной работы РФ и Белоруссии очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Пекине. В ходе встречи Путин отметил очень близкие межгосударственные отношения РФ и Белоруссии и личные отношения с Лукашенко. "Важно то, что результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал, с точки зрения экономического роста, облагораживания структуры экономики. Все-таки у нас многое делается и делается достаточно эффективно", - сказал Путин.Также он отметил, что Россия и Белоруссия имеют много интересных направлений для сотрудничества в сфере промышленной кооперации.

https://1prime.ru/20250902/putin-861666757.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, работа