Путин: Результат совместной работы России и Белоруссии очевиден - 02.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250902/putin-861667492.html
Путин: Результат совместной работы России и Белоруссии очевиден
Результат совместной работы РФ и Белоруссии очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T19:13+0300
2025-09-02T19:27+0300
экономика
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
работа
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Результат совместной работы РФ и Белоруссии очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Пекине. В ходе встречи Путин отметил очень близкие межгосударственные отношения РФ и Белоруссии и личные отношения с Лукашенко. "Важно то, что результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал, с точки зрения экономического роста, облагораживания структуры экономики. Все-таки у нас многое делается и делается достаточно эффективно", - сказал Путин.Также он отметил, что Россия и Белоруссия имеют много интересных направлений для сотрудничества в сфере промышленной кооперации.
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, работа
Экономика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, работа
19:13 02.09.2025 (обновлено: 19:27 02.09.2025)
 
Путин: Результат совместной работы России и Белоруссии очевиден

Путин: Результат совместной работы России и Белоруссии в экономике очевиден

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Результат совместной работы РФ и Белоруссии очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Пекине.
В ходе встречи Путин отметил очень близкие межгосударственные отношения РФ и Белоруссии и личные отношения с Лукашенко.
"Важно то, что результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал, с точки зрения экономического роста, облагораживания структуры экономики. Все-таки у нас многое делается и делается достаточно эффективно", - сказал Путин.
Также он отметил, что Россия и Белоруссия имеют много интересных направлений для сотрудничества в сфере промышленной кооперации.
Экономика
 
 
