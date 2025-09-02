https://1prime.ru/20250902/putin-861667492.html
Путин: Результат совместной работы России и Белоруссии очевиден
2025-09-02T19:13+0300
2025-09-02T19:13+0300
2025-09-02T19:27+0300
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Результат совместной работы РФ и Белоруссии очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Пекине. В ходе встречи Путин отметил очень близкие межгосударственные отношения РФ и Белоруссии и личные отношения с Лукашенко. "Важно то, что результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал, с точки зрения экономического роста, облагораживания структуры экономики. Все-таки у нас многое делается и делается достаточно эффективно", - сказал Путин.Также он отметил, что Россия и Белоруссия имеют много интересных направлений для сотрудничества в сфере промышленной кооперации.
