https://1prime.ru/20250902/rets-861623957.html
РЭЦ поддержал поставки продукции в Китай на 18 миллиардов долларов
РЭЦ поддержал поставки продукции в Китай на 18 миллиардов долларов - 02.09.2025, ПРАЙМ
РЭЦ поддержал поставки продукции в Китай на 18 миллиардов долларов
Российский экспортный центр за последние 10 лет поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов, заявили во вторник в... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T08:19+0300
2025-09-02T08:19+0300
2025-09-02T08:19+0300
экономика
россия
бизнес
китай
рф
владимир путин
си цзиньпин
вэб
рэц
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Российский экспортный центр за последние 10 лет поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов, заявили во вторник в пресс-службе ВЭБ.РФ по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. "За прошедшие 10 лет, входящий в группу ВЭБ.РФ Российский экспортный центр поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов. Поддержку получили 7,4 тысячи компаний", - говорится в распространенном пресс-службой группы ВЭБ.РФ заявлении. Ключевой сектор, выходящий на экспорт в Китай при поддержке РЭЦ — агропромышленный комплекс, уточнили в пресс-службе. "Для производителей продукции АПК РЭЦ, в частности, открыл в Китае постоянно действующий павильон и розничные магазины под брендом "Сделано в России". Компании также продвигаются на китайских маркетплейсах через национальные магазины", - указано в заявлении. Также РЭЦ поддерживает поставки в Китай продукции лесопромышленного комплекса, машиностроения, металлургической, химической и легкой промышленности, фармацевтики и косметики. Поддержку получили и экспортеры услуг.
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861398576.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_148a859da8de92be198adbb7b4cc19df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, рф, владимир путин, си цзиньпин, вэб, рэц
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ВЭБ, РЭЦ
РЭЦ поддержал поставки продукции в Китай на 18 миллиардов долларов
РЭЦ за 10 лет поддержал поставки российской продукции в Китай на $18 миллиардов
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Российский экспортный центр за последние 10 лет поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов, заявили во вторник в пресс-службе ВЭБ.РФ по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
"За прошедшие 10 лет, входящий в группу ВЭБ.РФ Российский экспортный центр поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов. Поддержку получили 7,4 тысячи компаний", - говорится в распространенном пресс-службой группы ВЭБ.РФ заявлении.
Ключевой сектор, выходящий на экспорт в Китай при поддержке РЭЦ — агропромышленный комплекс, уточнили в пресс-службе.
"Для производителей продукции АПК РЭЦ, в частности, открыл в Китае постоянно действующий павильон и розничные магазины под брендом "Сделано в России". Компании также продвигаются на китайских маркетплейсах через национальные магазины", - указано в заявлении.
Также РЭЦ поддерживает поставки в Китай продукции лесопромышленного комплекса, машиностроения, металлургической, химической и легкой промышленности, фармацевтики и косметики. Поддержку получили и экспортеры услуг.
Чистая прибыль ВЭБ по МФСО выросла до 60,2 миллиарда рублей