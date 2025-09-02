Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЭЦ поддержал поставки продукции в Китай на 18 миллиардов долларов
экономика
россия
бизнес
китай
рф
владимир путин
си цзиньпин
вэб
рэц
китай
рф
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
россия, бизнес, китай, рф, владимир путин, си цзиньпин, вэб, рэц
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ВЭБ, РЭЦ
08:19 02.09.2025
 
РЭЦ поддержал поставки продукции в Китай на 18 миллиардов долларов

РЭЦ за 10 лет поддержал поставки российской продукции в Китай на $18 миллиардов

ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Российский экспортный центр за последние 10 лет поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов, заявили во вторник в пресс-службе ВЭБ.РФ по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
"За прошедшие 10 лет, входящий в группу ВЭБ.РФ Российский экспортный центр поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов. Поддержку получили 7,4 тысячи компаний", - говорится в распространенном пресс-службой группы ВЭБ.РФ заявлении.
Ключевой сектор, выходящий на экспорт в Китай при поддержке РЭЦ — агропромышленный комплекс, уточнили в пресс-службе.
"Для производителей продукции АПК РЭЦ, в частности, открыл в Китае постоянно действующий павильон и розничные магазины под брендом "Сделано в России". Компании также продвигаются на китайских маркетплейсах через национальные магазины", - указано в заявлении.
Также РЭЦ поддерживает поставки в Китай продукции лесопромышленного комплекса, машиностроения, металлургической, химической и легкой промышленности, фармацевтики и косметики. Поддержку получили и экспортеры услуг.
ВЭБ.РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Чистая прибыль ВЭБ по МФСО выросла до 60,2 миллиарда рублей
28 августа, 17:41
 
Экономика РОССИЯ Бизнес КИТАЙ РФ Владимир Путин Си Цзиньпин ВЭБ РЭЦ
 
 
