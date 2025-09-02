Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РФПИ и Hainan FTP RSC Group создадут центр сотрудничества на Хайнане - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/rfp-861619347.html
РФПИ и Hainan FTP RSC Group создадут центр сотрудничества на Хайнане
РФПИ и Hainan FTP RSC Group создадут центр сотрудничества на Хайнане - 02.09.2025, ПРАЙМ
РФПИ и Hainan FTP RSC Group создадут центр сотрудничества на Хайнане
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Хайнаньский экологический парк программного обеспечения (Hainan Free Trade Port Resort Software Community Group)... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T04:17+0300
2025-09-02T04:17+0300
бизнес
россия
экономика
китай
хайнань
владимир путин
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861619347.jpg?1756775831
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Хайнаньский экологический парк программного обеспечения (Hainan Free Trade Port Resort Software Community Group) объявили о партнерстве, в рамках которого рассмотрят возможность создания на Хайнане центра промышленного и торгового сотрудничества, сообщает РФПИ. Стороны договорились о партнерстве для комплексной поддержки российских компаний, которые стремятся выйти на китайский рынок и масштабировать своё присутствие в регионе, говорится в сообщении, соответствующее объявление состоялось в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай. "В рамках стратегического партнерства РФПИ и Hainan FTP RSC Group рассмотрят возможность совместного создания на Хайнане современного центра промышленного и торгового сотрудничества, ориентированного на российские компании. Новый центр позволит максимально использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли, предлагая российскому бизнесу интегрированные сервисы и инфраструктуру для успешной реализации международных проектов", – поясняет РФПИ. Кроме того, участники партнерства договорились оказывать всестороннюю поддержку российским компаниям при реализации инвестиционных проектов на территории экологического парка программного обеспечения Хайнаня и в других регионах Китая. В рамках сотрудничества российским инвесторам будет предоставлен доступ к профессиональным юридическим, налоговым и административным услугам, а также к государственным мерам поддержки. "Совместно с нашими партнёрами из Hainan FTP RSC Group мы создаём новую важную площадку для российских компаний, планирующих выход на китайский рынок и запуск инвестиционных проектов. Данное соглашение о сотрудничестве будет способствовать укреплению стратегического партнёрства между Россией и Китаем, создавая дополнительные возможности в различных секторах, включая промышленность и торговлю", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "В последние годы Hainan FTP RSC Group активно развивает зарубежные рынки. Мы убеждены, что сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций создаст для предприятий и инвесторов из Китая и России комплексную платформу по сопровождению и оказанию услуг. Это позволит в полной мере использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли и отраслевую экспертизу Hainan FTP RSC Group для реализации совместных китайско-российских проектов", - добавил генеральный директор Hainan FTP RSC Group Ян Чунчжи. Hainan FTP RSC Group является ведущей платформой для развития цифровой экономики Хайнаня. Платформа обладает статусом национального технологического бизнес-инкубатора и позиционируется как центр инноваций в цифровой торговле и ведущая площадка для развития финтеха. Здесь зарегистрировано более 15 тысяч компаний с совокупным оборотом более 200 миллиардов юаней. РФПИ совместно с китайскими партнерами уже реализовано более 50 проектов в таких секторах, как инфраструктура, промышленное производство, финансы, образование, информационные технологии, розничная торговля и других. Общий объем вложений в эти проекты превышает 800 миллиардов рублей.
китай
хайнань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, хайнань, владимир путин, кирилл дмитриев, рфпи
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, Хайнань, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, РФПИ
04:17 02.09.2025
 
РФПИ и Hainan FTP RSC Group создадут центр сотрудничества на Хайнане

РФПИ и Hainan FTP RSC Group создадут на Хайнане центр промсотрудничества

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Хайнаньский экологический парк программного обеспечения (Hainan Free Trade Port Resort Software Community Group) объявили о партнерстве, в рамках которого рассмотрят возможность создания на Хайнане центра промышленного и торгового сотрудничества, сообщает РФПИ.
Стороны договорились о партнерстве для комплексной поддержки российских компаний, которые стремятся выйти на китайский рынок и масштабировать своё присутствие в регионе, говорится в сообщении, соответствующее объявление состоялось в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай.
"В рамках стратегического партнерства РФПИ и Hainan FTP RSC Group рассмотрят возможность совместного создания на Хайнане современного центра промышленного и торгового сотрудничества, ориентированного на российские компании. Новый центр позволит максимально использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли, предлагая российскому бизнесу интегрированные сервисы и инфраструктуру для успешной реализации международных проектов", – поясняет РФПИ.
Кроме того, участники партнерства договорились оказывать всестороннюю поддержку российским компаниям при реализации инвестиционных проектов на территории экологического парка программного обеспечения Хайнаня и в других регионах Китая. В рамках сотрудничества российским инвесторам будет предоставлен доступ к профессиональным юридическим, налоговым и административным услугам, а также к государственным мерам поддержки.
"Совместно с нашими партнёрами из Hainan FTP RSC Group мы создаём новую важную площадку для российских компаний, планирующих выход на китайский рынок и запуск инвестиционных проектов. Данное соглашение о сотрудничестве будет способствовать укреплению стратегического партнёрства между Россией и Китаем, создавая дополнительные возможности в различных секторах, включая промышленность и торговлю", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"В последние годы Hainan FTP RSC Group активно развивает зарубежные рынки. Мы убеждены, что сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций создаст для предприятий и инвесторов из Китая и России комплексную платформу по сопровождению и оказанию услуг. Это позволит в полной мере использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли и отраслевую экспертизу Hainan FTP RSC Group для реализации совместных китайско-российских проектов", - добавил генеральный директор Hainan FTP RSC Group Ян Чунчжи.
Hainan FTP RSC Group является ведущей платформой для развития цифровой экономики Хайнаня. Платформа обладает статусом национального технологического бизнес-инкубатора и позиционируется как центр инноваций в цифровой торговле и ведущая площадка для развития финтеха. Здесь зарегистрировано более 15 тысяч компаний с совокупным оборотом более 200 миллиардов юаней.
РФПИ совместно с китайскими партнерами уже реализовано более 50 проектов в таких секторах, как инфраструктура, промышленное производство, финансы, образование, информационные технологии, розничная торговля и других. Общий объем вложений в эти проекты превышает 800 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙХайнаньВладимир ПутинКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала