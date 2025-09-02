https://1prime.ru/20250902/rnkhap-861626716.html

Ким Чен Ын может встретиться с Путиным и Си Цзиньпинем, сообщили СМИ

ТОКИО, 2 сен – ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне, может провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало передавало, что Ким Чен Ын 1 сентября выехал в КНР на спецпоезде. По данным агентства, северкорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи. Рано утром во вторник по местному времени, по данным радиостанции "Голос Кореи, спецпоезд пересек границу с КНР.

