https://1prime.ru/20250902/rnkhap-861626716.html
Ким Чен Ын может встретиться с Путиным и Си Цзиньпинем, сообщили СМИ
Ким Чен Ын может встретиться с Путиным и Си Цзиньпинем, сообщили СМИ - 02.09.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын может встретиться с Путиным и Си Цзиньпинем, сообщили СМИ
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T08:48+0300
2025-09-02T08:48+0300
2025-09-02T08:48+0300
политика
россия
китай
кндр
южная корея
ким чен ын
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861626550_0:46:1118:675_1920x0_80_0_0_663bb484d50164ff54c580387f4d6c7b.jpg
ТОКИО, 2 сен – ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне, может провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало передавало, что Ким Чен Ын 1 сентября выехал в КНР на спецпоезде. По данным агентства, северкорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи. Рано утром во вторник по местному времени, по данным радиостанции "Голос Кореи, спецпоезд пересек границу с КНР.
https://1prime.ru/20250830/kndr-861487412.html
китай
кндр
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861626550_79:0:1039:720_1920x0_80_0_0_b94a42d34487f0260f37d53570c5dc21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, кндр, южная корея, ким чен ын, владимир путин, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНДР, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Ким Чен Ын может встретиться с Путиным и Си Цзиньпинем, сообщили СМИ
Рёнхап: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным и Си Цзиньпинем
ТОКИО, 2 сен – ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне, может провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало передавало, что Ким Чен Ын 1 сентября выехал в КНР на спецпоезде. По данным агентства, северкорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.
Рано утром во вторник по местному времени, по данным радиостанции "Голос Кореи, спецпоезд пересек границу с КНР.
МИД заявил о необходимости проработки соглашения России и КНДР о поездках