Ким Чен Ын может встретиться с Путиным и Си Цзиньпинем, сообщили СМИ - 02.09.2025
Политика
Ким Чен Ын может встретиться с Путиным и Си Цзиньпинем, сообщили СМИ
Ким Чен Ын может встретиться с Путиным и Си Цзиньпинем, сообщили СМИ - 02.09.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын может встретиться с Путиным и Си Цзиньпинем, сообщили СМИ
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой... | 02.09.2025, ПРАЙМ
08:48 02.09.2025
 
Ким Чен Ын может встретиться с Путиным и Си Цзиньпинем, сообщили СМИ

Рёнхап: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным и Си Цзиньпинем

Лидер КНДР Ким Чен Ын на станции Хасан в Приморском крае
Лидер КНДР Ким Чен Ын на станции Хасан в Приморском крае - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Администрации Приморского края
Перейти в медиабанк
ТОКИО, 2 сен – ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне, может провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало передавало, что Ким Чен Ын 1 сентября выехал в КНР на спецпоезде. По данным агентства, северкорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.
Рано утром во вторник по местному времени, по данным радиостанции "Голос Кореи, спецпоезд пересек границу с КНР.
МИД заявил о необходимости проработки соглашения России и КНДР о поездках
30 августа, 10:01
МИД заявил о необходимости проработки соглашения России и КНДР о поездках
