"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились о сотрудничестве
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились развивать сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщается на сайте Кремля. "Документы, подписанные в рамках официального визита президента Российской Федерации Путина в Китайскую Народную Республику... Меморандум между государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Агентством по атомной энергии Китайской Народной Республики о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.
