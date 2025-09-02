"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились о сотрудничестве

https://1prime.ru/20250902/rosatom-861638806.html

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились развивать сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщается на сайте Кремля. "Документы, подписанные в рамках официального визита президента Российской Федерации Путина в Китайскую Народную Республику... Меморандум между государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Агентством по атомной энергии Китайской Народной Республики о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.

