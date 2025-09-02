https://1prime.ru/20250902/rosatom-861669431.html
Кабмин поддержал идею Росатома в отношении Агентства по ядерной энергии
Кабмин поддержал идею Росатома в отношении Агентства по ядерной энергии
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство России приняло предложение "Росатома" не выплачивать в 2025 году членский взнос агентству по ядерной энергии при ОЭСР, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", согласованное с Минфином России, МИДом России и Минэкономразвития России, не выплачивать в 2025 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 69749,9 тысяч рублей", - говорится в документе.
