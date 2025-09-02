Роснедра в 2025 году прекратили действие шести лицензий на добычу угля

https://1prime.ru/20250902/rosnedra-861630561.html

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Роснедра в 2025 году уже досрочно прекратили действие шести лицензий на добычу угля, еще по 31 лицензии выдали уведомления, сообщил в интервью РИА Новости глава Роснедр Олег Казанов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "В 2025 году уже были прекращены 6 лицензий и еще по 31 лицензии были выданы уведомления", - сказал он. Казанов напомнил, что изъятие лицензий - это регулярная практика. Так, в 2024 году Роснедра прекратили действие 18 лицензий за невыполнение лицензионных обязательств. Также по 29 лицензиям были выданы уведомления. "Наша цель здесь все же не отнять лицензию, а побудить компанию к выполнению лицензионных условий. Общая статистика показывает, что после уведомления примерно две трети недропользователей спохватываются и начинают выполнять лицензионные условия", - объяснил он. Причины, по которым недропользователи не выполняют условия лицензии, могут быть разные, пояснил Казанов. В ряде случаев у компании не хватает ресурса, особенно часто это происходит на ранних стадиях подготовки месторождения. "Бывает, что недропользователи не выполняют свои обязательства по объемам добычи. Иногда это обусловлено тем, что компания не может выполнить обязательства из-за непредоставления провозных мощностей и других объективных факторов. Все это учитывается при принятии решений", - заключил глава Роснедр. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

