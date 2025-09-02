https://1prime.ru/20250902/rosnedra-861634412.html

Роснедра разработали программу геологоразведки новых регионов России

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Роснедра завершили разработку программы геологоразведки новых регионов России, согласовывают ее с самими субъектами и другими федеральными ведомствами, заявил в интервью РИА Новости глава Роснедр Олег Казанов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Подготовка этой программы завершена, сейчас идет согласование как с самими регионами, так и с другими федеральными органами исполнительной власти", - ответил он на вопрос, завершилась ли разработка программы геологоразведки новых регионов России. В преддверии ПМЭФ-2025 Казанов сообщал РИА Новости, что Роснедра представят рабочий вариант программы геологоразведки на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в июне, а ее реализация планируется в 2026-2031 годах, но детали требуют обсуждения с федеральными властями. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

