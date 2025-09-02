https://1prime.ru/20250902/rosobrnadzor-861637391.html
Рособрнадзор объявил предостережения МГУ и МГТУ имени Баумана
Рособрнадзор объявил предостережения МГУ и МГТУ имени Баумана - 02.09.2025, ПРАЙМ
Рособрнадзор объявил предостережения МГУ и МГТУ имени Баумана
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, включая Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский государственный технический... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T11:53+0300
2025-09-02T11:53+0300
2025-09-02T11:53+0300
технологии
россия
образование
https://cdnn.1prime.ru/img/83709/41/837094177_0:228:3071:1955_1920x0_80_0_0_9663aa14d3e1d4cad69b9d66485429e9.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, включая Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский государственный технический университет имени Баумана, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении. Уточняется, что предостережения также получил Медицинский институт имени Зернова. Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
https://1prime.ru/20250630/rosobrnadzor-859022091.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83709/41/837094177_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_e62c1395537f57a90401da9e54867d85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, образование
Технологии, РОССИЯ, образование
Рособрнадзор объявил предостережения МГУ и МГТУ имени Баумана
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, включая МГУ и МГТУ имени Баумана
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, включая Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский государственный технический университет имени Баумана, сообщили в ведомстве.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения также получил Медицинский институт имени Зернова.
Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов