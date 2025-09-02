Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рособрнадзор объявил предостережения МГУ и МГТУ имени Баумана - 02.09.2025
Рособрнадзор объявил предостережения МГУ и МГТУ имени Баумана
Рособрнадзор объявил предостережения МГУ и МГТУ имени Баумана - 02.09.2025, ПРАЙМ
Рособрнадзор объявил предостережения МГУ и МГТУ имени Баумана
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, включая Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский государственный технический... | 02.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, включая Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский государственный технический университет имени Баумана, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении. Уточняется, что предостережения также получил Медицинский институт имени Зернова. Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Рособрнадзор объявил предостережения МГУ и МГТУ имени Баумана

Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, включая МГУ и МГТУ имени Баумана

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, включая Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский государственный технический университет имени Баумана, сообщили в ведомстве.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения также получил Медицинский институт имени Зернова.
Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Договор - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов
30 июня, 12:37
 
Заголовок открываемого материала