Рособрнадзор объявил предостережения МГУ и МГТУ имени Баумана

2025-09-02T11:53+0300

2025-09-02T11:53+0300

2025-09-02T11:53+0300

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам, включая Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский государственный технический университет имени Баумана, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении. Уточняется, что предостережения также получил Медицинский институт имени Зернова. Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

