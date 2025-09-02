Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России увеличили госпошлину за лицензию на продажу алкоголя - 02.09.2025
В России увеличили госпошлину за лицензию на продажу алкоголя
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Госпошлина за предоставление, переоформление или продление лицензии на розничную продажу алкоголя в России теперь взимается за каждый объект, осуществляющего такую деятельность, за каждую торговую точку в сельском населенном пункте она составляет 20 тысяч рублей, а в остальных случаях - 65 тысяч рублей. Соответствующие нормы закона вступили в силу 2 сентября 2025 года. Аналогичный подход и размер госпошлины устанавливается и при переоформлении лицензии в связи с увеличением объектов торговли. До этого госпошлина взималась в размере 65 тысяч рублей вне зависимости от количества точек. В случае отказа Росалкогольтабакконтролем в предоставлении или продлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, уплаченную за нее госпошлину можно будет зачесть при последующих аналогичных обращениях. В августе председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил РИА Новости, что механизм выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя в России для каждой торговой точки в сети позволит избежать ситуаций, когда в случае выявления нарушений на конкретном объекте "парализуется" работа всех магазинов ритейлера. При этом, он отметил, что введение отдельной госпошлины на каждый магазин приведет к росту финансовой нагрузки на средние и крупные торговые сети.
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
00:28 02.09.2025
 
В России увеличили госпошлину за лицензию на продажу алкоголя

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Госпошлина за предоставление, переоформление или продление лицензии на розничную продажу алкоголя в России теперь взимается за каждый объект, осуществляющего такую деятельность, за каждую торговую точку в сельском населенном пункте она составляет 20 тысяч рублей, а в остальных случаях - 65 тысяч рублей. Соответствующие нормы закона вступили в силу 2 сентября 2025 года.
Аналогичный подход и размер госпошлины устанавливается и при переоформлении лицензии в связи с увеличением объектов торговли. До этого госпошлина взималась в размере 65 тысяч рублей вне зависимости от количества точек.
В случае отказа Росалкогольтабакконтролем в предоставлении или продлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, уплаченную за нее госпошлину можно будет зачесть при последующих аналогичных обращениях.
В августе председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил РИА Новости, что механизм выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя в России для каждой торговой точки в сети позволит избежать ситуаций, когда в случае выявления нарушений на конкретном объекте "парализуется" работа всех магазинов ритейлера.
При этом, он отметил, что введение отдельной госпошлины на каждый магазин приведет к росту финансовой нагрузки на средние и крупные торговые сети.
 
Заголовок открываемого материала