Россия в июле сократила экспорт южнокорейского табака
2025-09-02
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Импорт Россией южнокорейского табака и табачной продукции в июле сократился в разы, упав до минимальных значений за чуть более чем полтора года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, за июль Сеул продал Москве табака и табачной продукции на 817 тысяч долларов, снизив экспорт в месячном выражении в 6,9 раза, а в годовом - в 7,2 раза. Таким образом, объемы поставок рухнули до минимума с ноября 2023 года.
Больше всего в июле Южная Корея поставляла в Россию промышленно изготовленный табак, заменители, а также табачные экстракты и эссенции - на 563 тысячи долларов, а еще табачное сырье и табачные отходы - на 227 тысяч.
При этом крупнейшими покупателями корейской табачной продукции по итогам месяца стали такие экономики как США (почти 22 миллиона долларов), Япония (18,1 миллиона), Гонконг (8,2 миллиона), Тайвань (4,6 миллиона) и Индонезия (4,3 миллиона). Россия опустилась за год на 14-е место с 4-го.
В то же время по итогам января-июля 2025 года РФ закупила южнокорейского табака на 23,3 миллиона долларов, что на 28% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
