Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в июле сократила экспорт южнокорейского табака - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/rossija-861620583.html
Россия в июле сократила экспорт южнокорейского табака
Россия в июле сократила экспорт южнокорейского табака - 02.09.2025, ПРАЙМ
Россия в июле сократила экспорт южнокорейского табака
Импорт Россией южнокорейского табака и табачной продукции в июле сократился в разы, упав до минимальных значений за чуть более чем полтора года, выяснило РИА... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T05:17+0300
2025-09-02T05:17+0300
бизнес
экономика
россия
сеул
москва
южная корея
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861620583.jpg?1756779464
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Импорт Россией южнокорейского табака и табачной продукции в июле сократился в разы, упав до минимальных значений за чуть более чем полтора года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, за июль Сеул продал Москве табака и табачной продукции на 817 тысяч долларов, снизив экспорт в месячном выражении в 6,9 раза, а в годовом - в 7,2 раза. Таким образом, объемы поставок рухнули до минимума с ноября 2023 года. Больше всего в июле Южная Корея поставляла в Россию промышленно изготовленный табак, заменители, а также табачные экстракты и эссенции - на 563 тысячи долларов, а еще табачное сырье и табачные отходы - на 227 тысяч. При этом крупнейшими покупателями корейской табачной продукции по итогам месяца стали такие экономики как США (почти 22 миллиона долларов), Япония (18,1 миллиона), Гонконг (8,2 миллиона), Тайвань (4,6 миллиона) и Индонезия (4,3 миллиона). Россия опустилась за год на 14-е место с 4-го. В то же время по итогам января-июля 2025 года РФ закупила южнокорейского табака на 23,3 миллиона долларов, что на 28% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
сеул
москва
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сеул, москва, южная корея
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, СЕУЛ, МОСКВА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
05:17 02.09.2025
 
Россия в июле сократила экспорт южнокорейского табака

Россия в июле сократила экспорт южнокорейского табака до минимума за полтора года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Импорт Россией южнокорейского табака и табачной продукции в июле сократился в разы, упав до минимальных значений за чуть более чем полтора года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, за июль Сеул продал Москве табака и табачной продукции на 817 тысяч долларов, снизив экспорт в месячном выражении в 6,9 раза, а в годовом - в 7,2 раза. Таким образом, объемы поставок рухнули до минимума с ноября 2023 года.
Больше всего в июле Южная Корея поставляла в Россию промышленно изготовленный табак, заменители, а также табачные экстракты и эссенции - на 563 тысячи долларов, а еще табачное сырье и табачные отходы - на 227 тысяч.
При этом крупнейшими покупателями корейской табачной продукции по итогам месяца стали такие экономики как США (почти 22 миллиона долларов), Япония (18,1 миллиона), Гонконг (8,2 миллиона), Тайвань (4,6 миллиона) и Индонезия (4,3 миллиона). Россия опустилась за год на 14-е место с 4-го.
В то же время по итогам января-июля 2025 года РФ закупила южнокорейского табака на 23,3 миллиона долларов, что на 28% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСЕУЛМОСКВАЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала