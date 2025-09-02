https://1prime.ru/20250902/rossija-861620583.html

Россия в июле сократила экспорт южнокорейского табака

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Импорт Россией южнокорейского табака и табачной продукции в июле сократился в разы, упав до минимальных значений за чуть более чем полтора года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, за июль Сеул продал Москве табака и табачной продукции на 817 тысяч долларов, снизив экспорт в месячном выражении в 6,9 раза, а в годовом - в 7,2 раза. Таким образом, объемы поставок рухнули до минимума с ноября 2023 года. Больше всего в июле Южная Корея поставляла в Россию промышленно изготовленный табак, заменители, а также табачные экстракты и эссенции - на 563 тысячи долларов, а еще табачное сырье и табачные отходы - на 227 тысяч. При этом крупнейшими покупателями корейской табачной продукции по итогам месяца стали такие экономики как США (почти 22 миллиона долларов), Япония (18,1 миллиона), Гонконг (8,2 миллиона), Тайвань (4,6 миллиона) и Индонезия (4,3 миллиона). Россия опустилась за год на 14-е место с 4-го. В то же время по итогам января-июля 2025 года РФ закупила южнокорейского табака на 23,3 миллиона долларов, что на 28% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

