Россия нарастила импорт декоративной косметики из Японии в 1,4 раза

Россия нарастила импорт декоративной косметики из Японии в 1,4 раза

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия в июле нарастила импорт декоративной косметики из Японии в 1,4 раза в годовом выражении - до максимальных с начала года 406,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные японской таможни, которые изучило РИА Новости. Особым спросом пользовались товары для ухода за кожей: 92% импорта в составе декоративной косметики пришлось на различные маски, крема, в том числе тональные, увлажняющие диски и прочее. При этом интерес российских красавиц к другим отдельным товарам из Японии заметно охладел. Например, отгрузки средств для волос за год просели больше чем на пятую часть - до 460,2 тысячи долларов. Также довольно заметно, почти в 1,5 раза, снизился импорт средств для ухода за полостью рта - до 108,9 тысячи долларов.

