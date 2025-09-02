Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила импорт декоративной косметики из Японии в 1,4 раза - 02.09.2025
Россия нарастила импорт декоративной косметики из Японии в 1,4 раза
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия в июле нарастила импорт декоративной косметики из Японии в 1,4 раза в годовом выражении - до максимальных с начала года 406,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные японской таможни, которые изучило РИА Новости. Особым спросом пользовались товары для ухода за кожей: 92% импорта в составе декоративной косметики пришлось на различные маски, крема, в том числе тональные, увлажняющие диски и прочее. При этом интерес российских красавиц к другим отдельным товарам из Японии заметно охладел. Например, отгрузки средств для волос за год просели больше чем на пятую часть - до 460,2 тысячи долларов. Также довольно заметно, почти в 1,5 раза, снизился импорт средств для ухода за полостью рта - до 108,9 тысячи долларов.
06:18 02.09.2025
 
Россия нарастила импорт декоративной косметики из Японии в 1,4 раза

Россия в июле нарастила импорт декоративной косметики из Японии в 1,4 раза

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия в июле нарастила импорт декоративной косметики из Японии в 1,4 раза в годовом выражении - до максимальных с начала года 406,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные японской таможни, которые изучило РИА Новости.
Особым спросом пользовались товары для ухода за кожей: 92% импорта в составе декоративной косметики пришлось на различные маски, крема, в том числе тональные, увлажняющие диски и прочее.
При этом интерес российских красавиц к другим отдельным товарам из Японии заметно охладел. Например, отгрузки средств для волос за год просели больше чем на пятую часть - до 460,2 тысячи долларов.
Также довольно заметно, почти в 1,5 раза, снизился импорт средств для ухода за полостью рта - до 108,9 тысячи долларов.
 
