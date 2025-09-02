https://1prime.ru/20250902/rossija-861621546.html
Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем
2025-09-02T06:33+0300
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран.
"Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией", - сказал Путин.
При этом Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество по наполнялось и приобретало новые грани, отметил президент России.
