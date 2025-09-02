Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем - 02.09.2025
Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем
Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем
Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем

Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем

Добавлены подробности (после третьего абзаца), уточняется цитата.
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран.
"Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией", - сказал Путин.
При этом Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество по наполнялось и приобретало новые грани, отметил президент России.
Путин также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и китайскую сторону за гостеприимство и организацию встречи в трехстороннем формате, которая состоялась по инициативе лидера КНР.
В Пекине проходит встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
 
