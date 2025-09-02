https://1prime.ru/20250902/rossija-861622292.html
Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861622292.jpg?1756785821
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран.
"Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией", - сказал Путин.
При этом Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество по наполнялось и приобретало новые грани, отметил президент России.
Путин также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и китайскую сторону за гостеприимство и организацию встречи в трехстороннем формате, которая состоялась по инициативе лидера КНР.
В Пекине проходит встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
