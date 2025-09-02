https://1prime.ru/20250902/rynok--861657499.html

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций корректируется во вторник, ожидая новостей относительно урегулирования конфликта на Украине, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.22 мск снижался на 0,34%, до 2 877,23 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время рос на 1,5%, до 69,17 доллара за баррель. Рынок находится в состоянии коррекции, инвесторы находятся в позиции ожидания новостей о значимых действиях по урегулированию конфликта на Украине, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии пребывали в сдержанном минусе, не получая достаточно обнадеживающих общерыночных сигналов для развития роста. В моменте новости о меморандуме по проекту "Сила Сибири-2" и других соглашениях с КНР оказали сдержанное влияние на акции "Газпрома", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Участники рынка сохраняют осторожность на фоне нерешенных вопросов о сроках возможного мирного урегулирования конфликта на Украине, а также в ожидании итогов визита Владимира Путина в Китай и саммита ШОС", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции ТМК (+5,07%), "Северстали" (+1,04%), "Распадской" (+0,79%), расписки Ozon (+0,74%), акции "Русснефти" (+0,74%). "Акции производителя труб ТМК во вторник подскочили после новостей о подписании "Газпромом" и китайской CNPC меморандума о строительстве "Силы Сибири-2", который по словам Миллера должен стать самым крупным проектом в газовой отрасли в мире", - отметила Кожухова. В лидерах снижения - привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-2,48%), обыкновенные акции "Селигдара" (-1,94%), "Вуш Холдинга" (-1,85%), "Эн+ Груп" (-1,69%), Московского кредитного банка (-1,67%). ПРОГНОЗЫ "Неопределенность в геополитике и отсрочка конкретных решений по Украине приводят к нерешительности участников и ограничивают активность покупателей", - сказал Магомедов. Он ожидает закрытия рынка в "красной" зоне. "Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи во вторник будет находиться в боковике, диапазон которого составит 2 860 - 2 890 пунктов до конца основной торговой сессии", - отмечает Попова.

