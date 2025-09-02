Российский рынок акций в начале утренней сессии немного повышается

https://1prime.ru/20250902/rynok-861625972.html
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника немного повышается - на 0,22%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск увеличивался на 0,22%, до 2 893,42 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
