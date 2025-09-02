Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к снижению - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/rynok-861643047.html
Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций перешел к снижению - 02.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций перешел к снижению и в основную торговую сессию вторника торгуется в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T12:59+0300
2025-09-02T12:59+0300
экономика
рынок
акции
торги
монголия
сша
дональд трамп
мосбиржа
газпром
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению и в основную торговую сессию вторника торгуется в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.46 мск снижался на 0,32%, до 2877,85 пункта. Ранее во вторник индекс Мосбиржи максимально повышался до 2898,51 пункта. В частности, днем дешевеют бумаги "Позитива" (-1,4%), "Ростелекома" (-1,4%), ВК (-1,4%). Дорожают бумаги "Северстали" (+1,2%), НЛМК (+0,4%), ТМК (+5,8%). Как отмечают эксперты, бумаги металлургов и производителя труб могут реагировать на подписание "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Акции "Газпрома" после краткосрочного подскока на новостях утром на 1% корректируются и теряют 0,8%. Индекс Мосбиржи тестирует уровень поддержки в районе отметки 2880 пунктов, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "В этом районе возможна активизация покупок, что позволит рынку предпринять попытку перехода к восстановлению после вчерашних потерь. В случае же если она будет пробита, следующим уровнем поддержки для индекса Мосбиржи будет выступать отметка 2850 пунктов. Целевым диапазоном для индекса на вторник выступает коридор 2850–2920 пунктов", - добавляет он. Во второй половине дня на российский рынок акций будет давить геополитический фактор – президент США Дональд Трамп собирается вечером выступить на пока непонятную тему, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Возможно, она будет касаться России. Если прозвучат какие-то особо негативные слова, то наш рынок акций сильно просядет, но потом его погонят вверх под заседание совета директоров ЦБ по ставке в следующую пятницу", - размышляет он.
https://1prime.ru/20250902/zoloto-861639206.html
монголия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7fb50effa7bfe706604762b1acbc02c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, монголия, сша, дональд трамп, мосбиржа, газпром, ростелеком, газопровод "сила сибири"
Экономика, Рынок, Акции, Торги, МОНГОЛИЯ, США, Дональд Трамп, Мосбиржа, Газпром, Ростелеком, Газопровод "Сила Сибири"
12:59 02.09.2025
 
Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению и торгуется в умеренном минусе

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению и в основную торговую сессию вторника торгуется в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.46 мск снижался на 0,32%, до 2877,85 пункта. Ранее во вторник индекс Мосбиржи максимально повышался до 2898,51 пункта.
В частности, днем дешевеют бумаги "Позитива" (-1,4%), "Ростелекома" (-1,4%), ВК (-1,4%).
Дорожают бумаги "Северстали" (+1,2%), НЛМК (+0,4%), ТМК (+5,8%). Как отмечают эксперты, бумаги металлургов и производителя труб могут реагировать на подписание "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Акции "Газпрома" после краткосрочного подскока на новостях утром на 1% корректируются и теряют 0,8%.
Индекс Мосбиржи тестирует уровень поддержки в районе отметки 2880 пунктов, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "В этом районе возможна активизация покупок, что позволит рынку предпринять попытку перехода к восстановлению после вчерашних потерь. В случае же если она будет пробита, следующим уровнем поддержки для индекса Мосбиржи будет выступать отметка 2850 пунктов. Целевым диапазоном для индекса на вторник выступает коридор 2850–2920 пунктов", - добавляет он.
Во второй половине дня на российский рынок акций будет давить геополитический фактор – президент США Дональд Трамп собирается вечером выступить на пока непонятную тему, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Возможно, она будет касаться России. Если прозвучат какие-то особо негативные слова, то наш рынок акций сильно просядет, но потом его погонят вверх под заседание совета директоров ЦБ по ставке в следующую пятницу", - размышляет он.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Рынок золота на Московской бирже в вырос в 2,5 раза
12:14
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиМОНГОЛИЯСШАДональд ТрампМосбиржаГазпромРостелекомГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала