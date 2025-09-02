https://1prime.ru/20250902/rynok-861643047.html

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению и в основную торговую сессию вторника торгуется в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.46 мск снижался на 0,32%, до 2877,85 пункта. Ранее во вторник индекс Мосбиржи максимально повышался до 2898,51 пункта. В частности, днем дешевеют бумаги "Позитива" (-1,4%), "Ростелекома" (-1,4%), ВК (-1,4%). Дорожают бумаги "Северстали" (+1,2%), НЛМК (+0,4%), ТМК (+5,8%). Как отмечают эксперты, бумаги металлургов и производителя труб могут реагировать на подписание "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Акции "Газпрома" после краткосрочного подскока на новостях утром на 1% корректируются и теряют 0,8%. Индекс Мосбиржи тестирует уровень поддержки в районе отметки 2880 пунктов, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "В этом районе возможна активизация покупок, что позволит рынку предпринять попытку перехода к восстановлению после вчерашних потерь. В случае же если она будет пробита, следующим уровнем поддержки для индекса Мосбиржи будет выступать отметка 2850 пунктов. Целевым диапазоном для индекса на вторник выступает коридор 2850–2920 пунктов", - добавляет он. Во второй половине дня на российский рынок акций будет давить геополитический фактор – президент США Дональд Трамп собирается вечером выступить на пока непонятную тему, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Возможно, она будет касаться России. Если прозвучат какие-то особо негативные слова, то наш рынок акций сильно просядет, но потом его погонят вверх под заседание совета директоров ЦБ по ставке в следующую пятницу", - размышляет он.

