https://1prime.ru/20250902/rzhd-861663450.html
Правительство утвердило выплату дивидендов РЖД за 2024 год
Правительство утвердило выплату дивидендов РЖД за 2024 год - 02.09.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило выплату дивидендов РЖД за 2024 год
Правительство РФ утвердило выплату дивидендов РЖД за 2024 год только по привилегированным акциям на сумму 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T17:08+0300
2025-09-02T17:08+0300
2025-09-02T17:09+0300
экономика
правительство рф
ржд
дивиденды
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/74/841487456_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_0d5826e9f4d3f8cefb97f1367c7dfec6.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило выплату дивидендов РЖД за 2024 год только по привилегированным акциям на сумму 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. РФ в лице правительства является единственным акционером РЖД. Кабмин в 2022 году разрешил РЖД не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022-2024 годы. Дивиденды по привилегированным акциям компания платит каждый год - это доходность по средствам ФНБ, которые получала компания. "Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: утвердить … следующее распределение чистой прибыли открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по результатам финансового года:.. на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям – 11 015 514 128,9 рубля (79,36 процента годовой чистой прибыли)", - говорится в сообщении РЖД. Согласно решению кабмина, в распоряжении РЖД остается 2,2 миллиарда рублей (15,64% чистой прибыли), на формирование резервного фонда пойдет 694 миллиона рублей (5% годовой чистой прибыли). Денежные средства в размере 44 миллиона рублей решено направить на выплату вознаграждения членам совета директоров, не являющимся госслужащими, на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии, не являющимся госслужащими, в размере 9,6 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20250830/rosneft-861493014.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/74/841487456_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_78e9e99bffc25d81206bd76226e00ae7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, ржд, дивиденды
Экономика, Правительство РФ, РЖД, дивиденды
Правительство утвердило выплату дивидендов РЖД за 2024 год
Кабмин РФ утвердил выплату дивидендов РЖД за 2024 г только по префам
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило выплату дивидендов РЖД за 2024 год только по привилегированным акциям на сумму 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
РФ в лице правительства является единственным акционером РЖД. Кабмин в 2022 году разрешил РЖД не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022-2024 годы. Дивиденды по привилегированным акциям компания платит каждый год - это доходность по средствам ФНБ, которые получала компания.
"Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: утвердить … следующее распределение чистой прибыли открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по результатам финансового года:.. на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям – 11 015 514 128,9 рубля (79,36 процента годовой чистой прибыли)", - говорится в сообщении РЖД.
Согласно решению кабмина, в распоряжении РЖД остается 2,2 миллиарда рублей (15,64% чистой прибыли), на формирование резервного фонда пойдет 694 миллиона рублей (5% годовой чистой прибыли).
Денежные средства в размере 44 миллиона рублей решено направить на выплату вознаграждения членам совета директоров, не являющимся госслужащими, на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии, не являющимся госслужащими, в размере 9,6 миллиона рублей.
Сечин рассказал, что "Роснефть" делает для выплаты дивидендов