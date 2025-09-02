Правительство утвердило выплату дивидендов РЖД за 2024 год

https://1prime.ru/20250902/rzhd-861663450.html

Правительство РФ утвердило выплату дивидендов РЖД за 2024 год только по привилегированным акциям на сумму 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. | 02.09.2025, ПРАЙМ

экономика

правительство рф

ржд

дивиденды

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило выплату дивидендов РЖД за 2024 год только по привилегированным акциям на сумму 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. РФ в лице правительства является единственным акционером РЖД. Кабмин в 2022 году разрешил РЖД не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022-2024 годы. Дивиденды по привилегированным акциям компания платит каждый год - это доходность по средствам ФНБ, которые получала компания. "Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: утвердить … следующее распределение чистой прибыли открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по результатам финансового года:.. на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям – 11 015 514 128,9 рубля (79,36 процента годовой чистой прибыли)", - говорится в сообщении РЖД. Согласно решению кабмина, в распоряжении РЖД остается 2,2 миллиарда рублей (15,64% чистой прибыли), на формирование резервного фонда пойдет 694 миллиона рублей (5% годовой чистой прибыли). Денежные средства в размере 44 миллиона рублей решено направить на выплату вознаграждения членам совета директоров, не являющимся госслужащими, на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии, не являющимся госслужащими, в размере 9,6 миллиона рублей.

