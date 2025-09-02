Сайт ФАС России в настоящее время не открывается

https://1prime.ru/20250902/sajt-861616954.html

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сайт Федеральной антимонопольной службы России в настоящее время не открывается, выяснило РИА Новости. Как передает корреспондент РИА Новости, по данным на 0.15 мск сайт fas.gov.ru недоступен - при попытке зайти на сайт ФАС высвечивается сообщение, что "что-то пошло не так". По данным сервисов, которые отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, в частности Downdetector и "Сбой.рф", в настоящее время жалоб на работу сайта ФАС РФ нет. Официальным комментариев ФАС России РИА Новости пока не располагает.

