https://1prime.ru/20250902/sajt-861616954.html
Сайт ФАС России в настоящее время не открывается
Сайт ФАС России в настоящее время не открывается - 02.09.2025, ПРАЙМ
Сайт ФАС России в настоящее время не открывается
Сайт Федеральной антимонопольной службы России в настоящее время не открывается, выяснило РИА Новости. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T00:40+0300
2025-09-02T00:40+0300
2025-09-02T00:40+0300
технологии
рф
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861616954.jpg?1756762803
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сайт Федеральной антимонопольной службы России в настоящее время не открывается, выяснило РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, по данным на 0.15 мск сайт fas.gov.ru недоступен - при попытке зайти на сайт ФАС высвечивается сообщение, что "что-то пошло не так".
По данным сервисов, которые отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, в частности Downdetector и "Сбой.рф", в настоящее время жалоб на работу сайта ФАС РФ нет.
Официальным комментариев ФАС России РИА Новости пока не располагает.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, рф, downdetector
Технологии, РФ, Downdetector
Сайт ФАС России в настоящее время не открывается
Сайт Федеральной антимонопольной службы России в настоящее время не открывается
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сайт Федеральной антимонопольной службы России в настоящее время не открывается, выяснило РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, по данным на 0.15 мск сайт fas.gov.ru недоступен - при попытке зайти на сайт ФАС высвечивается сообщение, что "что-то пошло не так".
По данным сервисов, которые отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, в частности Downdetector и "Сбой.рф", в настоящее время жалоб на работу сайта ФАС РФ нет.
Официальным комментариев ФАС России РИА Новости пока не располагает.