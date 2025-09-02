https://1prime.ru/20250902/sanktsii-861646442.html
В ЕС заявили, что обсуждают содержание 19-го пакета санкций против России
В ЕС заявили, что обсуждают содержание 19-го пакета санкций против России - 02.09.2025, ПРАЙМ
В ЕС заявили, что обсуждают содержание 19-го пакета санкций против России
Обсуждение содержания 19-го пакета европейских санкций против России все ещё продолжается, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T14:05+0300
2025-09-02T14:05+0300
2025-09-02T14:05+0300
политика
россия
запад
брюссель
кая каллас
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Обсуждение содержания 19-го пакета европейских санкций против России все ещё продолжается, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер. В пятницу глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции. "Мы не сможем комментировать содержание (19-го пакета санкций – ред.), потому что в настоящее время работаем над этим", - сказала она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250831/niderlandy-861533201.html
запад
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, брюссель, кая каллас, владимир путин, ес
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Брюссель, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
В ЕС заявили, что обсуждают содержание 19-го пакета санкций против России
Хиппер: обсуждение 19-го пакета санкций ЕС против России продолжается
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Обсуждение содержания 19-го пакета европейских санкций против России все ещё продолжается, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер.
В пятницу глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции.
"Мы не сможем комментировать содержание (19-го пакета санкций – ред.), потому что в настоящее время работаем над этим", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Правая партия в Нидерландах выступила за отмену санкций против России