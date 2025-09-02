Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве раскрыли, что будет с Украиной после саммита ШОС - 02.09.2025
https://1prime.ru/20250902/shos-861617384.html
В Киеве раскрыли, что будет с Украиной после саммита ШОС
В Киеве раскрыли, что будет с Украиной после саммита ШОС - 02.09.2025, ПРАЙМ
В Киеве раскрыли, что будет с Украиной после саммита ШОС
Встреча руководителей ШОС вынуждает США оставить Киев один на один с Москвой, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... | 02.09.2025
2025-09-02T01:16+0300
2025-09-02T01:34+0300
мировая экономика
сша
пекин
китай
си цзиньпин
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861567225_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_9fddda2342060668f64c76fce881aa69.jpg
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Встреча руководителей ШОС вынуждает США оставить Киев один на один с Москвой, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене в своем Telegram-канале."Встреча Си, Моди и Путина на ШОС в Пекине — историческое событие единения Евразии против США. Это встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против РФ, Китая и Индии, и будет усиливать стремление США выйти из конфликта в Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах", — написал он.В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин отправился в Китай с четырехдневным визитом.Он участвовал в саммите ШОС и провел отдельные встречи с зарубежными лидерами. В его расписании также значится визит в Пекин, где планируется трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также индивидуальные переговоры с Си Цзиньпином и главами других стран.Кроме этого, президент России станет почетным гостем на праздничных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.
сша
пекин
китай
мировая экономика, сша, пекин, китай, си цзиньпин, владимир путин, шос
Мировая экономика, США, Пекин, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС
01:16 02.09.2025 (обновлено: 01:34 02.09.2025)
 
В Киеве раскрыли, что будет с Украиной после саммита ШОС

Дубинский: единение лидеров ШОС вынуждает США выйти из украинского конфликта

Саммит ШОС — 2025
Саммит ШОС — 2025
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Встреча руководителей ШОС вынуждает США оставить Киев один на один с Москвой, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене в своем Telegram-канале.
"Встреча Си, Моди и Путина на ШОС в Пекине — историческое событие единения Евразии против США. Это встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против РФ, Китая и Индии, и будет усиливать стремление США выйти из конфликта в Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах", — написал он.
Владимир Зеленский в ООН - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
На Украине рассказали, что случится с Зеленским после саммита ШОС
Вчера, 02:18
В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин отправился в Китай с четырехдневным визитом.
Он участвовал в саммите ШОС и провел отдельные встречи с зарубежными лидерами. В его расписании также значится визит в Пекин, где планируется трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также индивидуальные переговоры с Си Цзиньпином и главами других стран.
Кроме этого, президент России станет почетным гостем на праздничных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
 
Мировая экономикаСШАПекинКИТАЙСи ЦзиньпинВладимир ПутинШОС
 
 
