В Киеве раскрыли, что будет с Украиной после саммита ШОС

В Киеве раскрыли, что будет с Украиной после саммита ШОС - 02.09.2025

В Киеве раскрыли, что будет с Украиной после саммита ШОС

Встреча руководителей ШОС вынуждает США оставить Киев один на один с Москвой, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... | 02.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Встреча руководителей ШОС вынуждает США оставить Киев один на один с Москвой, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене в своем Telegram-канале."Встреча Си, Моди и Путина на ШОС в Пекине — историческое событие единения Евразии против США. Это встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против РФ, Китая и Индии, и будет усиливать стремление США выйти из конфликта в Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах", — написал он.В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин отправился в Китай с четырехдневным визитом.Он участвовал в саммите ШОС и провел отдельные встречи с зарубежными лидерами. В его расписании также значится визит в Пекин, где планируется трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также индивидуальные переговоры с Си Цзиньпином и главами других стран.Кроме этого, президент России станет почетным гостем на праздничных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.

