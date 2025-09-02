Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине - 02.09.2025
На Западе рассказали, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине
На Западе рассказали, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине - 02.09.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине
Конфликт на Украине не является проблемой, которую Россия не могла бы разрешить самостоятельно, именно поэтому его не упомянули в декларации ШОС, заявил... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T03:16+0300
2025-09-02T03:16+0300
мировая экономика
украина
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Конфликт на Украине не является проблемой, которую Россия не могла бы разрешить самостоятельно, именно поэтому его не упомянули в декларации ШОС, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.“Вся эта проблема не указывается в публичных заявлениях &lt;…&gt; в Тяньцзине. &lt;…&gt; Нам не нужно говорить об Украине. У нас нет необходимости делать какие-либо заявления по этому поводу, поскольку у меня (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.) все под контролем”. &lt;…&gt; “Я в состоянии справиться со всем этим самостоятельно”, — выразил аналитик свое мнение по поводу возможных мыслей главы государства.По мнению Меркуриса, на саммите ШОС Путин ещё раз продемонстрировал свою независимость и могущество как политического деятеля.В воскресенье российский президент начал четырехдневный визит в Китай. Во время поездки он принял участие в саммите ШОС, который прошел в Тяньцзине, и провел двусторонние переговоры с зарубежными лидерами. В его графике также запланирован визит в Пекин, где состоится трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и другими главами государств.Кроме того, российский президент будет почетным гостем на праздничных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
украина
китай
пекин
1920
1920
true
мировая экономика, украина, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
Мировая экономика, УКРАИНА, КИТАЙ, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
03:16 02.09.2025
 
На Западе рассказали, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине

Меркурис: ШОС не упомянула Украину, так как с ней Россия разберется сама

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Конфликт на Украине не является проблемой, которую Россия не могла бы разрешить самостоятельно, именно поэтому его не упомянули в декларации ШОС, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
“Вся эта проблема не указывается в публичных заявлениях <…> в Тяньцзине. <…> Нам не нужно говорить об Украине. У нас нет необходимости делать какие-либо заявления по этому поводу, поскольку у меня (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.) все под контролем”. <…> “Я в состоянии справиться со всем этим самостоятельно”, — выразил аналитик свое мнение по поводу возможных мыслей главы государства.
Саммит ШОС — 2025
В Киеве раскрыли, что будет с Украиной после саммита ШОС
01:16
По мнению Меркуриса, на саммите ШОС Путин ещё раз продемонстрировал свою независимость и могущество как политического деятеля.
В воскресенье российский президент начал четырехдневный визит в Китай. Во время поездки он принял участие в саммите ШОС, который прошел в Тяньцзине, и провел двусторонние переговоры с зарубежными лидерами. В его графике также запланирован визит в Пекин, где состоится трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и другими главами государств.
Кроме того, российский президент будет почетным гостем на праздничных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Мировая экономика, УКРАИНА, КИТАЙ, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
 
 
