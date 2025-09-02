На Западе рассказали, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине
Меркурис: ШОС не упомянула Украину, так как с ней Россия разберется сама
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Конфликт на Украине не является проблемой, которую Россия не могла бы разрешить самостоятельно, именно поэтому его не упомянули в декларации ШОС, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
“Вся эта проблема не указывается в публичных заявлениях <…> в Тяньцзине. <…> Нам не нужно говорить об Украине. У нас нет необходимости делать какие-либо заявления по этому поводу, поскольку у меня (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.) все под контролем”. <…> “Я в состоянии справиться со всем этим самостоятельно”, — выразил аналитик свое мнение по поводу возможных мыслей главы государства.
По мнению Меркуриса, на саммите ШОС Путин ещё раз продемонстрировал свою независимость и могущество как политического деятеля.
В воскресенье российский президент начал четырехдневный визит в Китай. Во время поездки он принял участие в саммите ШОС, который прошел в Тяньцзине, и провел двусторонние переговоры с зарубежными лидерами. В его графике также запланирован визит в Пекин, где состоится трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и другими главами государств.
Кроме того, российский президент будет почетным гостем на праздничных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.