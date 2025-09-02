https://1prime.ru/20250902/shos-861618108.html

На Западе рассказали, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине

На Западе рассказали, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине - 02.09.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине

Конфликт на Украине не является проблемой, которую Россия не могла бы разрешить самостоятельно, именно поэтому его не упомянули в декларации ШОС, заявил... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T03:16+0300

2025-09-02T03:16+0300

2025-09-02T03:16+0300

мировая экономика

украина

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861563332_0:22:3565:2027_1920x0_80_0_0_8bf8d60984be75a2710b27193b3dd83d.jpg

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Конфликт на Украине не является проблемой, которую Россия не могла бы разрешить самостоятельно, именно поэтому его не упомянули в декларации ШОС, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.“Вся эта проблема не указывается в публичных заявлениях <…> в Тяньцзине. <…> Нам не нужно говорить об Украине. У нас нет необходимости делать какие-либо заявления по этому поводу, поскольку у меня (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.) все под контролем”. <…> “Я в состоянии справиться со всем этим самостоятельно”, — выразил аналитик свое мнение по поводу возможных мыслей главы государства.По мнению Меркуриса, на саммите ШОС Путин ещё раз продемонстрировал свою независимость и могущество как политического деятеля.В воскресенье российский президент начал четырехдневный визит в Китай. Во время поездки он принял участие в саммите ШОС, который прошел в Тяньцзине, и провел двусторонние переговоры с зарубежными лидерами. В его графике также запланирован визит в Пекин, где состоится трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и другими главами государств.Кроме того, российский президент будет почетным гостем на праздничных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

https://1prime.ru/20250902/shos-861617384.html

https://1prime.ru/20250901/dizen-861579395.html

украина

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос