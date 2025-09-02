https://1prime.ru/20250902/shos-861635792.html
Страны ШОС выступили за реформу ВТО для решения торговых споров
2025-09-02T11:18+0300
экономика
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) с целью нормализации механизма разрешения торговых споров, об этом сообщило министерство коммерции Китая. По итогам заседания Совета глав государств - членов ШОС 1 сентября был принят ряд документов, включая заявление о поддержке многосторонней торговой системы. Министерство коммерции КНР 2 сентября опубликовало пояснение к документу. Указывается, что заявление отражает консенсус государств-членов ШОС. "В нем выражена поддержка основанной на правилах многосторонней торговой системы, неприятие торговых ограничений, нарушающих правила и принципы Всемирной торговой организации, а также призыв к диалогу и сотрудничеству при соблюдении правил ВТО", - говорится в сообщении министерства. "В ответ на вызовы мы подтверждаем важность продвижения реформы ВТО, требуем вернуть механизм разрешения споров к нормальному функционированию, подчеркиваем важность открытых, инклюзивных и стабильных цепочек поставок", - уточнили в минкоммерции КНР. Отмечается, что государства ШОС поддерживают скорейшее вступление Белоруссии, Ирана и Узбекистана в ВТО, а также выступают за более глубокую интеграцию развивающихся стран-участниц ШОС и наименее развитых стран в многостороннюю торговую систему. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
китай, белоруссия, иран, шос, вто
