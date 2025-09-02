Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и КНР в Пекине подписали более 20 документов о сотрудничестве - 02.09.2025
Россия и КНР в Пекине подписали более 20 документов о сотрудничестве
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих, в частности, энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, передает Центральное телевидение Китая. Российско-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице. "Стороны подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство, инспекционный и карантинный надзор, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ", - говорится в сообщении телеканала.
бизнес, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих, в частности, энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, передает Центральное телевидение Китая.
Российско-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице.
"Стороны подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство, инспекционный и карантинный надзор, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ", - говорится в сообщении телеканала.
Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем
Политика Бизнес РОССИЯ КИТАЙ Пекин Владимир Путин Си Цзиньпин
 
 
