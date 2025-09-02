https://1prime.ru/20250902/sotrudnichestvo-861627978.html

Россия и КНР в Пекине подписали более 20 документов о сотрудничестве

Россия и КНР в Пекине подписали более 20 документов о сотрудничестве - 02.09.2025

Россия и КНР в Пекине подписали более 20 документов о сотрудничестве

Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих, в частности, энергетику,... | 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих, в частности, энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, передает Центральное телевидение Китая. Российско-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице. "Стороны подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство, инспекционный и карантинный надзор, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ", - говорится в сообщении телеканала.

