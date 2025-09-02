https://1prime.ru/20250902/sozht-861620170.html

В СОЖТ рассказали о проблемах с погрузкой на сети РЖД

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Изменение логистических потоков в связи с закрытием западного направления для грузоперевозок и падение погрузки на сети РЖД стали одной из ключевых проблем для российских операторов, заявил РИА Новости исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Санковский. "Кризисы бывают у нас периодически, но отличие сегодняшней ситуации на железнодорожном рынке в том, что она заключается не только в изменении логистики, а в том, что еще идет и падение погрузки", - рассказал Санковский. По данным РЖД, погрузка на сети по итогам 2024 года снизилась на 4,1% по сравнению с 2023 годом и составила 1 миллиард 181,4 миллиона тонн, а в январе – августе 2025 года сократилась на 7,1% - до 738,8 миллиона тонн в годовом выражении. "Начиная с 2022 года значительно изменилась логистика, структура и объемы экспорта и импорта, закрылось западное направление для перевозок и были проблемы в морских портах. Это, а также инфраструктурные ограничения на сети РЖД привели к росту оборота вагонов. При той же погрузке потребовалось большее количество вагонов, необходимых для перевозки", - пояснил Санковский. "В результате вагонный парк на сети РЖД вырос до 1,3-1,4 миллиона вагонов. Такое увеличение парка РЖД назвали одной из ключевых причин, мешающей работе сети, и стали бороться с "избыточным" парком", - добавил он. По словам Санковского, с октября прошлого года РЖД значительно ограничили допуск порожних вагонов на сеть, вплоть до запретов. "Ограничения со стороны РЖД плюс падение погрузки привели к тому, что сейчас уже отставлено на длительный срок порядка 200 тысяч вагонов", - отметил исполнительный директор СОЖТ. Введенные ограничения, продолжает Санковский, привели к тому, что грузоотправителям стало намного сложнее получить порожний вагон под погрузку, несмотря на то, что РЖД ранее согласовали заявку на перевозку грузов. В результате многие грузоотправители, особенно малого и среднего бизнеса, предпочли воспользоваться другим видом транспорта, в частности, автомобильным. "Если посмотреть общую динамику грузооборота по всей стране разными видами транспорта - она снижается. При этом в железнодорожном сегменте падение происходит большими темпами, а в автомобильном, напротив, есть еще даже некоторое увеличение грузооборота", - сказал эксперт. По данным Росстата, грузооборот транспорта в РФ в январе-июле 2025 года снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3 триллиона 211,4 миллиарда тонно-километров. В том числе, грузооборот железнодорожного транспорта за отчетный период снизился на 1,5% - до 1 триллиона 449,1 миллиарда тонно-километров, морского – на 26,2%, до 32,3 миллиарда тонно-километров, внутреннего водного – на 0,4%, до 30,3 миллиарда тонно-километров и воздушного – на 4,7%, до 0,9 миллиарда тонно-километров. Рост наблюдается только в грузообороте автомобильного транспорта на 3,7%, до 228,7 миллиарда тонно-километров.

