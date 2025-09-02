Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецпоезд с Ким Чен Ыном прибыл в Пекин - 02.09.2025
Спецпоезд с Ким Чен Ыном прибыл в Пекин
2025-09-02T11:48+0300
2025-09-02T11:48+0300
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибывает на железнодорожный вокзал Пекина, передает агентство Рёнхап. "Спецпоезд прибывает на пекинский вокзал в 5 часов вечера по корейскому времени (11 часов мск - ред.) ", - говорится в сообщении Рёнхап. Лидер КНДР отправился в Китай с визитом для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне. Спецпоезд выехал из Пхеньяна во второй половине дня в понедельник и пересек границу с КНР ранним утром во вторник, сообщала радиостанция "Голос Кореи". Северкорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.
11:48 02.09.2025
 
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибывает на железнодорожный вокзал Пекина, передает агентство Рёнхап.
"Спецпоезд прибывает на пекинский вокзал в 5 часов вечера по корейскому времени (11 часов мск - ред.) ", - говорится в сообщении Рёнхап.
Лидер КНДР отправился в Китай с визитом для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне. Спецпоезд выехал из Пхеньяна во второй половине дня в понедельник и пересек границу с КНР ранним утром во вторник, сообщала радиостанция "Голос Кореи". Северкорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.
#Владимир Путин разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном
12 августа, 21:07
 
