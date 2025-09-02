https://1prime.ru/20250902/spetspoezd-861636797.html

Спецпоезд с Ким Чен Ыном прибыл в Пекин

Спецпоезд с Ким Чен Ыном прибыл в Пекин - 02.09.2025, ПРАЙМ

Спецпоезд с Ким Чен Ыном прибыл в Пекин

Спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибывает на железнодорожный вокзал Пекина, передает агентство Рёнхап. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T11:48+0300

2025-09-02T11:48+0300

2025-09-02T11:48+0300

политика

кндр

китай

пекин

ким чен ын

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861626550_0:46:1118:675_1920x0_80_0_0_663bb484d50164ff54c580387f4d6c7b.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибывает на железнодорожный вокзал Пекина, передает агентство Рёнхап. "Спецпоезд прибывает на пекинский вокзал в 5 часов вечера по корейскому времени (11 часов мск - ред.) ", - говорится в сообщении Рёнхап. Лидер КНДР отправился в Китай с визитом для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне. Спецпоезд выехал из Пхеньяна во второй половине дня в понедельник и пересек границу с КНР ранним утром во вторник, сообщала радиостанция "Голос Кореи". Северкорейского лидера сопровождают руководящие кадры партии и правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.

https://1prime.ru/20250812/kndr-860645365.html

кндр

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кндр, китай, пекин, ким чен ын