Индекс деловой активности в промышленности США повысился хуже прогноза - 02.09.2025
Индекс деловой активности в промышленности США повысился хуже прогноза
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 48,7% с уровня июля в 48%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 49%.Индекс занятости в промышленности страны в августе увеличился до 43,8% с 43,4% месяцем ранее, а индекс цен - опустился до 63,7% с 64,8% в июле.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
сша, промышленность
Экономика, США, Промышленность
17:18 02.09.2025 (обновлено: 17:19 02.09.2025)
 
Индекс деловой активности в промышленности США повысился хуже прогноза

Индекс деловой активности в промышленности США поднялся до 48,7%

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 48,7% с уровня июля в 48%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 49%.
Индекс занятости в промышленности страны в августе увеличился до 43,8% с 43,4% месяцем ранее, а индекс цен - опустился до 63,7% с 64,8% в июле.
Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
Евро - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Индекс деловой активности в еврозоне в августе вырос до максимума
Вчера, 11:09
 
Экономика США Промышленность
 
 
