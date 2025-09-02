https://1prime.ru/20250902/ssha-861663732.html
Индекс деловой активности в промышленности США повысился хуже прогноза
Индекс деловой активности в промышленности США повысился хуже прогноза
2025-09-02T17:18+0300
экономика
сша
промышленность
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 48,7% с уровня июля в 48%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 49%.Индекс занятости в промышленности страны в августе увеличился до 43,8% с 43,4% месяцем ранее, а индекс цен - опустился до 63,7% с 64,8% в июле.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
