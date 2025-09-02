https://1prime.ru/20250902/ssha-861665335.html

Фондовые индексы США показывают снижение

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник уменьшаются в среднем на 1% после публикации внутренней макростатистики, на корпоративных новостях и на ожиданиях вокруг пошлин, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.53 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,87% - до 45 147,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,38%, до 21 160,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 6 385,31 пункта. Согласно опубликованной ранее во вторник статистике, индекс деловой активности в промышленности США, по данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), в августе вырос до 48,7% с уровня июля в 48%. Прогноз предполагал увеличение до 49%. Также индекс деловой активности (PMI) в промышленной сфере США, по данным S&P, в августе вырос, по окончательной оценке, до 53 пунктов с 49,8 пункта в июле, что меньше предварительной оценки в 53,3 пункта. Акции одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz падают в цене на 5,9%. Ранее компания объявила, что спустя 10 лет после слияния планирует разделиться на две компании: в одну войдет бизнес соусов, приправ и готовых блюд с брендами Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese, а вторая будет охватывать североамериканский бизнес продуктов питания. Акции PepsiCo при этом растут в стоимости на 2,5%. Ранее американская инвестиционная компания Elliott Investment Management сообщила, что владеет долей в 4 миллиарда долларов в PepsiCo. Трейдеры также обращают внимание на новости вокруг американских пошлин. Апелляционный суд США в пятницу постановил, что президент Дональд Трамп не имел право вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в Верховном суде 14 октября.

