Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ключевая ставка ЦБ в сентябре может снизиться до 17% - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/stavka-861619234.html
Ключевая ставка ЦБ в сентябре может снизиться до 17%
Ключевая ставка ЦБ в сентябре может снизиться до 17% - 02.09.2025, ПРАЙМ
Ключевая ставка ЦБ в сентябре может снизиться до 17%
Ключевая ставка Банка России в сентябре может снизиться до 17% годовых, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T03:47+0300
2025-09-02T03:47+0300
финансы
банки
экономика
рф
анатолий аксаков
банк россия
банк россии
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861619234.jpg?1756774024
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России в сентябре может снизиться до 17% годовых, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Не больше, чем на 100 базисных пунктов, я думаю... Я прогнозирую, что снижение будет более аккуратным", - сказал Аксаков, отвечая на соответствующий вопрос. Депутат связывает данный прогноз по ключевой ставке с наличием разнонаправленного движения цен. "Есть группы товаров, которые выросли в цене, поэтому ЦБ РФ будет наблюдать за тем, как это повлияет на инфляционный процесс", - подчеркнул депутат. При этом Аксаков добавил, что "инфляция довольно быстрыми темпами снижается", и он считает, что ключевая ставка должна снизиться до 17%. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, на историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф, анатолий аксаков, банк россия, банк россии, госдума
Финансы, Банки, Экономика, РФ, Анатолий Аксаков, банк Россия, Банк России, Госдума
03:47 02.09.2025
 
Ключевая ставка ЦБ в сентябре может снизиться до 17%

Депутат Аксаков: ключевая ставка ЦБ в сентябре может снизиться до 17 процентов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России в сентябре может снизиться до 17% годовых, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Не больше, чем на 100 базисных пунктов, я думаю... Я прогнозирую, что снижение будет более аккуратным", - сказал Аксаков, отвечая на соответствующий вопрос.
Депутат связывает данный прогноз по ключевой ставке с наличием разнонаправленного движения цен. "Есть группы товаров, которые выросли в цене, поэтому ЦБ РФ будет наблюдать за тем, как это повлияет на инфляционный процесс", - подчеркнул депутат.
При этом Аксаков добавил, что "инфляция довольно быстрыми темпами снижается", и он считает, что ключевая ставка должна снизиться до 17%.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, на историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФАнатолий Аксаковбанк РоссияБанк РоссииГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала