https://1prime.ru/20250902/stubb-861656819.html

Президент Финляндии выразил опасения, что Запад проиграет странам ШОС

Президент Финляндии выразил опасения, что Запад проиграет странам ШОС - 02.09.2025, ПРАЙМ

Президент Финляндии выразил опасения, что Запад проиграет странам ШОС

Президент Финляндии Александр Стубб опасается, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не выстроит более эффективное | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T15:23+0300

2025-09-02T15:23+0300

2025-09-02T15:23+0300

политика

индия

финляндия

запад

гитанас науседа

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/80239/26/802392634_0:276:1881:1334_1920x0_80_0_0_385e66aaa9f6eb379144aaabd263984c.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб опасается, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не выстроит более эффективное взаимодействие с с Глобальным Югом. "То, что мы уже долгое время видим насчет Шанхайской организации сотрудничества, что это попытка подорвать единство Глобального Запада. И мое послание не только моим европейским коллегам, но особенно Европейскому союзу и Соединенным Штатам, заключается в том, что, если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру", - сказал Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки. Трансляцию вела канцелярия финского президента. Стубб добавил, что не согласен с подходом многополярности, а выступает за "многосторонность" в международном сотрудничестве. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://1prime.ru/20250902/shos-861635792.html

индия

финляндия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, финляндия, запад, гитанас науседа, шос