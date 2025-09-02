Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Финляндии выразил опасения, что Запад проиграет странам ШОС - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250902/stubb-861656819.html
Президент Финляндии выразил опасения, что Запад проиграет странам ШОС
Президент Финляндии выразил опасения, что Запад проиграет странам ШОС - 02.09.2025, ПРАЙМ
Президент Финляндии выразил опасения, что Запад проиграет странам ШОС
Президент Финляндии Александр Стубб опасается, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не выстроит более эффективное | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T15:23+0300
2025-09-02T15:23+0300
политика
индия
финляндия
запад
гитанас науседа
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/80239/26/802392634_0:276:1881:1334_1920x0_80_0_0_385e66aaa9f6eb379144aaabd263984c.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб опасается, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не выстроит более эффективное взаимодействие с с Глобальным Югом. "То, что мы уже долгое время видим насчет Шанхайской организации сотрудничества, что это попытка подорвать единство Глобального Запада. И мое послание не только моим европейским коллегам, но особенно Европейскому союзу и Соединенным Штатам, заключается в том, что, если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру", - сказал Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки. Трансляцию вела канцелярия финского президента. Стубб добавил, что не согласен с подходом многополярности, а выступает за "многосторонность" в международном сотрудничестве. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://1prime.ru/20250902/shos-861635792.html
индия
финляндия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80239/26/802392634_0:100:1881:1510_1920x0_80_0_0_3c647d90d75ad8345f14cb56cef2a175.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, финляндия, запад, гитанас науседа, шос
Политика, ИНДИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ЗАПАД, Гитанас Науседа, ШОС
15:23 02.09.2025
 
Президент Финляндии выразил опасения, что Запад проиграет странам ШОС

Президент Финляндии Стубб выразил опасения, что Запад проиграет странам ШОС

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТоржественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге
Торжественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб опасается, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не выстроит более эффективное взаимодействие с с Глобальным Югом.
"То, что мы уже долгое время видим насчет Шанхайской организации сотрудничества, что это попытка подорвать единство Глобального Запада. И мое послание не только моим европейским коллегам, но особенно Европейскому союзу и Соединенным Штатам, заключается в том, что, если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру", - сказал Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки. Трансляцию вела канцелярия финского президента.
Стубб добавил, что не согласен с подходом многополярности, а выступает за "многосторонность" в международном сотрудничестве.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Страны ШОС выступили за реформу ВТО для решения торговых споров
11:18
 
ПолитикаИНДИЯФИНЛЯНДИЯЗАПАДГитанас НауседаШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала