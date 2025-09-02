https://1prime.ru/20250902/sud-861634889.html
Суд арестовал имущество издательства "Музыка"
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Перовский суд Москвы наложил арест на все имущество издательства "Музыка" - крупнейшего нотного хранилища страны, которое Генпрокуратура требует вернуть в собственность государства, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Наложить арест на все недвижимое и движимое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО "Музыкальное издательство "Музыка", ООО "Издательство "Гамма-Пресс", в том числе транспортные средства, доли (акции) юридических лиц, объекты интеллектуальной собственности", - сказано в определении суда. Суд также запретил руководству компаний выплачивать дивиденды и выводить деньги, но разрешил рассчитываться с кредиторами, контрагентами и платить зарплату сотрудникам, положение которых также нельзя ухудшать, например, увольнять или менять условия трудовых договоров. Как указано в определении, руководству запрещено "полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы". "Запретить Федеральной службе по интеллектуальной собственности осуществлять любые юридически значимые действия в отношении объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих ООО "Музыкальное издательство "Музыка", ООО "Издательство "Гамма-Пресс", - сказано в определении. Ответчиками по иску выступают имеющие гражданство США супруги Марк и Елена Зильберквит, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон. Процесс по иску начнется 11 сентября. Издательство, по данным Генпрокуратуры, ведет свою историю с XIX века и является "богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России". В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП "Издательство "Музыка" и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства стал Зильберквит, его должность предполагает отказ от предпринимательской и иной деятельности. Однако он, отметили в прокуратуре, "захватил государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность". Он оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование в России и запретил к ним бесплатный доступ. А затем он стал заключать контракты на печать музыкальной литературы. Как сообщается на официальном сайте Российской академии художеств, кандидат педагогических наук Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. С 2006 года - основатель и президент Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского.
