Экономика, Бизнес, Промышленность, Heineken
11:31 02.09.2025
 
Эмиратская компания подала в суд на британскую Barony Universal Products

Компания из ОАЭ потребовала 3 млрд руб от британской Barony Universal Products

МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Эмиратская компания Global Premium Brands LLC просит арбитражный суд Москвы взыскать почти 3 миллиарда рублей с британской Barony Universal Products Limited, крупного мирового производителя аэрозолей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 20 августа. В нем заявлено требование о взыскании задолженности по двум договорам поручительства и двум кредитным договорам, заключенным в марте 2021 года, а также о взыскании убытков. Другие подробности спорных правоотношений пока не приводятся.
Третьим лицом к делу привлечено ставропольское АО "Арнест", крупный российский производитель бытовой химии и алюминиевой упаковки.
Исковое заявление принято к производству. Предварительные слушания по делу назначены на 8 октября.
Barony Universal Products - крупнейший мировой производитель и поставщик аэрозолей для личной гигиены и ухода за домом, сообщает сайт компании.
Группа "Арнест" - один из крупнейших производителей аэрозольной продукции, парфюмерно-косметических средств, бытовой химии и алюминиевой упаковки в России. В состав группы входит компания "Арнест упаковочные решения" - ведущий производитель алюминиевой упаковки для напитков в РФ. Компании принадлежит четыре завода по производству алюминиевой банки и единственный в России завод по производству алюминиевой крышки.
Группа компаний "Арнест" приобрела российские активы американского производителя алюминиевых банок для напитков Ball Corporation, а также активы в РФ нидерландского пивоваренного концерна Heineken.
