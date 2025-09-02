https://1prime.ru/20250902/sud-861636448.html
Эмиратская компания подала в суд на британскую Barony Universal Products
2025-09-02T11:31+0300
2025-09-02T11:31+0300
2025-09-02T11:31+0300
экономика
бизнес
промышленность
heineken
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Эмиратская компания Global Premium Brands LLC просит арбитражный суд Москвы взыскать почти 3 миллиарда рублей с британской Barony Universal Products Limited, крупного мирового производителя аэрозолей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 20 августа. В нем заявлено требование о взыскании задолженности по двум договорам поручительства и двум кредитным договорам, заключенным в марте 2021 года, а также о взыскании убытков. Другие подробности спорных правоотношений пока не приводятся. Третьим лицом к делу привлечено ставропольское АО "Арнест", крупный российский производитель бытовой химии и алюминиевой упаковки. Исковое заявление принято к производству. Предварительные слушания по делу назначены на 8 октября. Barony Universal Products - крупнейший мировой производитель и поставщик аэрозолей для личной гигиены и ухода за домом, сообщает сайт компании. Группа "Арнест" - один из крупнейших производителей аэрозольной продукции, парфюмерно-косметических средств, бытовой химии и алюминиевой упаковки в России. В состав группы входит компания "Арнест упаковочные решения" - ведущий производитель алюминиевой упаковки для напитков в РФ. Компании принадлежит четыре завода по производству алюминиевой банки и единственный в России завод по производству алюминиевой крышки. Группа компаний "Арнест" приобрела российские активы американского производителя алюминиевых банок для напитков Ball Corporation, а также активы в РФ нидерландского пивоваренного концерна Heineken.
https://1prime.ru/20250902/sud-861634889.html
бизнес, промышленность, heineken
Экономика, Бизнес, Промышленность, Heineken
