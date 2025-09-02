https://1prime.ru/20250902/sud-861660658.html
Суд оштрафовал Pinterest на четыре миллиона рублей
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал сервис фотографий Pinterest на четыре миллиона рублей по двум протоколам за неуплату предыдущих штрафов, сообщили РИА Новости в суде. Пинтерест Инк. (Pinterest Inc) привлечено к административной ответственности в суде столицы. "Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Пинтерест Инк. (Pinterest Inc) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей по каждому из двух", - сообщили в суде. Кроме того, во вторник этот же мировой судья назначил аналогичные штрафы по 200 тысяч рублей шведскому онлайн-магазину видеоигр GamersGate AB (ранее Gamer's Gate) и итальянскому разработчику мобильных приложений Bending Spoons Operations S.p.A.
