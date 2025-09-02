https://1prime.ru/20250902/sud-861660658.html

Суд оштрафовал Pinterest на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал Pinterest на четыре миллиона рублей - 02.09.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Pinterest на четыре миллиона рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал сервис фотографий Pinterest на четыре миллиона рублей по двум протоколам за неуплату предыдущих штрафов,... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T16:25+0300

2025-09-02T16:25+0300

2025-09-02T16:25+0300

технологии

бизнес

общество

москва

pinterest

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал сервис фотографий Pinterest на четыре миллиона рублей по двум протоколам за неуплату предыдущих штрафов, сообщили РИА Новости в суде. Пинтерест Инк. (Pinterest Inc) привлечено к административной ответственности в суде столицы. "Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Пинтерест Инк. (Pinterest Inc) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей по каждому из двух", - сообщили в суде. Кроме того, во вторник этот же мировой судья назначил аналогичные штрафы по 200 тысяч рублей шведскому онлайн-магазину видеоигр GamersGate AB (ранее Gamer's Gate) и итальянскому разработчику мобильных приложений Bending Spoons Operations S.p.A.

https://1prime.ru/20250901/rossija-861552056.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, общество , москва, pinterest