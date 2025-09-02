https://1prime.ru/20250902/titov-861643981.html

Безвизовый режим будет введен для граждан Китая, заявил Титов

Безвизовый режим будет введен для граждан Китая, заявил Титов

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян."Летать или ездить, если речь о Дальнем Востоке, в Китай россиянам можно без визы. Пребывание до 30 дней - по обычному загранпаспорту. Для китайцев в России, разумеется, порядок аналогичный. Спасибо межгосударственному соглашению, о котором только что стало известно", - сказал Титов журналистам.Позже Титов прокомментировал РИА Новости, что новый безвизовый порядок благотворно скажется в большей степени именно на россиянах."Во-первых, безвизовый порядок для группового туристического сообщения между Россией и Китаем действовал и прежде с перерывом на пандемию, а китайские гости предпочитают путешествовать именно организованно, группами. Наши же люди порой склонны к индивидуальным приключениям, и теперь для этого все препоны сняты", - пояснил он."Во-вторых, китайские граждане с 2023 года могли и в индивидуальном порядке получать российскую электронную визу, что гораздо проще обращений в посольство. Теперь условия выравнены для обеих сторон", - заключил Титов.Президент России Владимир Путин в интервью агентству Синьхуа в преддверии визита в Китай говорил о кратном росте взаимного туристического потока России и Китая: по итогам 2024 года он увеличился в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек.

