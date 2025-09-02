https://1prime.ru/20250902/tokaev-861624750.html
Китай вложил в экономику Казахстана 27 миллиардов долларов, заявил Токаев
2025-09-02T08:26+0300
2025-09-02T08:26+0300
2025-09-02T08:26+0300
экономика
мировая экономика
казахстан
китай
пекин
касым-жомарт токаев
дин сюэсян
cnpc
sinopec
huawei
АЛМА-АТА, 2 сен - ПРАЙМ. Объём инвестиций Китая в экономику Казахстана достиг 27 миллиардов долларов, при этом в республике действуют более шести тысяч компаний с участием китайского капитала, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. "Китай уже вложил в нашу экономику 27 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Уверен, он будет только расти. В Казахстане успешно работают более шести тысяч предприятий с китайским капиталом, включая такие мощные по мировым меркам корпорации, как CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI", - заявил Токаев на 8-м заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине. Также президент отметил, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот между странами достиг 44 миллиардов долларов. "Это рекордный показатель, однако мы не планируем останавливаться на достигнутом", - подчеркнул Токаев. В Пекине во вторник проходит 8-е заседание казахско-китайского Делового совета с участием президента Казахстана и первого вице-премьера госсовета КНР, члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна. В мероприятии принимают участие более 500 представителей государственных органов и бизнес-структур Казахстана и Китая, включая руководителей свыше 70 крупнейших китайских корпораций.
казахстан
китай
пекин
АЛМА-АТА, 2 сен - ПРАЙМ. Объём инвестиций Китая в экономику Казахстана достиг 27 миллиардов долларов, при этом в республике действуют более шести тысяч компаний с участием китайского капитала, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
"Китай уже вложил в нашу экономику 27 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Уверен, он будет только расти. В Казахстане успешно работают более шести тысяч предприятий с китайским капиталом, включая такие мощные по мировым меркам корпорации, как CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI", - заявил Токаев на 8-м заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине.
Также президент отметил, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот между странами достиг 44 миллиардов долларов. "Это рекордный показатель, однако мы не планируем останавливаться на достигнутом", - подчеркнул Токаев.
В Пекине во вторник проходит 8-е заседание казахско-китайского Делового совета с участием президента Казахстана и первого вице-премьера госсовета КНР, члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна. В мероприятии принимают участие более 500 представителей государственных органов и бизнес-структур Казахстана и Китая, включая руководителей свыше 70 крупнейших китайских корпораций.
