Трамп выступит во вторник с заявлением на необъявленную тему
Трамп выступит во вторник с заявлением на необъявленную тему
2025-09-02T08:59+0300
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему, следует из распространенного расписания главы государства. "В два часа дня (21.00 мск - ред.) президент делает заявление", - указано в графике Трампа. Как уточняется, выступление американского президента пройдет в Овальном кабинете. К его освещению будет допущен пул журналистов Белого дома.
