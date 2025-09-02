https://1prime.ru/20250902/tramp-861627818.html

Трамп выступит во вторник с заявлением на необъявленную тему

Трамп выступит во вторник с заявлением на необъявленную тему - 02.09.2025, ПРАЙМ

Трамп выступит во вторник с заявлением на необъявленную тему

Президент США Дональд Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему, следует из... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T08:59+0300

2025-09-02T08:59+0300

2025-09-02T08:59+0300

политика

общество

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему, следует из распространенного расписания главы государства. "В два часа дня (21.00 мск - ред.) президент делает заявление", - указано в графике Трампа. Как уточняется, выступление американского президента пройдет в Овальном кабинете. К его освещению будет допущен пул журналистов Белого дома.

https://1prime.ru/20250901/tramp-861616406.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, дональд трамп