Трамп выступит с заявлением, которое связано с Пентагоном
Трамп выступит с заявлением, которое связано с Пентагоном
2025-09-02T14:30+0300
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Заявление, с которым президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета во вторник, будет связано с Пентагоном, сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на Белый дом. Согласно расписанию американского лидера, Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему. "Президент выступит с будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны", - написала журналистка в соцсети X, цитируя пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
