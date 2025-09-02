Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп выступит с заявлением, которое связано с Пентагоном
Трамп выступит с заявлением, которое связано с Пентагоном
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Заявление, с которым президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета во вторник, будет связано с Пентагоном, сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на Белый дом. Согласно расписанию американского лидера, Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему. "Президент выступит с будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны", - написала журналистка в соцсети X, цитируя пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Заявление, с которым президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета во вторник, будет связано с Пентагоном, сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на Белый дом.
Согласно расписанию американского лидера, Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему.
"Президент выступит с будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны", - написала журналистка в соцсети X, цитируя пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Трамп выступит во вторник с заявлением на необъявленную тему
08:59
 
ПолитикаОбществоСШАДональд ТрампFox News
 
 
