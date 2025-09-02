https://1prime.ru/20250902/tramp-861650086.html

Трамп выступит с заявлением, которое связано с Пентагоном

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Заявление, с которым президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета во вторник, будет связано с Пентагоном, сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на Белый дом. Согласно расписанию американского лидера, Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему. "Президент выступит с будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны", - написала журналистка в соцсети X, цитируя пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

