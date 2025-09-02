Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп ответил на вопрос о формировании "оси" России и Китая против США - 02.09.2025
Политика
Трамп ответил на вопрос о формировании "оси" России и Китая против США
Трамп ответил на вопрос о формировании "оси" России и Китая против США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T22:05+0300
2025-09-02T22:05+0300
политика
дональд трамп
сша
россия
китай
ВАШИНГТОН, 2 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона. "Я совсем не обеспокоен. У нас самая сильная армия в мире, и они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять", — сказал Трамп в эфире шоу журналиста Скотта Дженнингса на фоне завершившегося саммита ШОС. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
дональд трамп, сша, россия, китай
Политика, Дональд Трамп, США, РОССИЯ, КИТАЙ
22:05 02.09.2025
 
Трамп ответил на вопрос о формировании "оси" России и Китая против США

Трамп заявил, что не опасается угрозы формирования "оси" КНР и РФ против США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 2 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона.
"Я совсем не обеспокоен. У нас самая сильная армия в мире, и они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять", — сказал Трамп в эфире шоу журналиста Скотта Дженнингса на фоне завершившегося саммита ШОС.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Трамп отправил в отставку аналитика ЦРУ по России, узнали СМИ
21 августа, 22:17
 
Политика
 
 
