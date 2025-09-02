https://1prime.ru/20250902/tramp-861670792.html
Трамп ответил на вопрос о формировании "оси" России и Китая против США
ВАШИНГТОН, 2 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона. "Я совсем не обеспокоен. У нас самая сильная армия в мире, и они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять", — сказал Трамп в эфире шоу журналиста Скотта Дженнингса на фоне завершившегося саммита ШОС. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Трамп отправил в отставку аналитика ЦРУ по России, узнали СМИ