Трамп ответил на вопрос о формировании "оси" России и Китая против США

Трамп ответил на вопрос о формировании "оси" России и Китая против США

2025-09-02T22:05+0300

ВАШИНГТОН, 2 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона. "Я совсем не обеспокоен. У нас самая сильная армия в мире, и они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять", — сказал Трамп в эфире шоу журналиста Скотта Дженнингса на фоне завершившегося саммита ШОС. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

