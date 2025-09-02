https://1prime.ru/20250902/tramp-861671285.html
Трамп сделал заявление о пошлинах в отношении Индии
Трамп сделал заявление о пошлинах в отношении Индии - 02.09.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление о пошлинах в отношении Индии
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе, за покупку... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T22:34+0300
2025-09-02T22:34+0300
2025-09-02T22:39+0300
политика
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_0:155:2400:1505_1920x0_80_0_0_19d85979bfa14e48ea5110c16ebc79b6.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе, за покупку российской нефти."Нет", - ответил он на вопрос журналистов в Белом доме о том, планирует ли снизить действующие импортные пошлины против Индии.Американский президент выразил уверенность в том, что США "очень хорошо" ладят с Индией, но Нью-Дели по мнению Трампа собирал "огромные пошлины" с товаров из США, которые были самыми высокими в мире.
https://1prime.ru/20250902/indiya-861669274.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_94:0:2306:1659_1920x0_80_0_0_23eebc8396dc8b5a4ea161749bf04094.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, пошлины
Политика, Дональд Трамп, пошлины
Трамп сделал заявление о пошлинах в отношении Индии
Трамп заявил, что не планирует снижать импортные пошлины в отношении Индии
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе, за покупку российской нефти.
"Нет", - ответил он на вопрос журналистов в Белом доме о том, планирует ли снизить действующие импортные пошлины против Индии.
Американский президент выразил уверенность в том, что США "очень хорошо" ладят с Индией, но Нью-Дели по мнению Трампа собирал "огромные пошлины" с товаров из США, которые были самыми высокими в мире.
В Индии рассказали о планах по заключению торгового соглашения с США