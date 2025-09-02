Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сделал заявление о пошлинах в отношении Индии - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250902/tramp-861671285.html
Трамп сделал заявление о пошлинах в отношении Индии
Трамп сделал заявление о пошлинах в отношении Индии - 02.09.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление о пошлинах в отношении Индии
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе, за покупку... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T22:34+0300
2025-09-02T22:39+0300
политика
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_0:155:2400:1505_1920x0_80_0_0_19d85979bfa14e48ea5110c16ebc79b6.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе, за покупку российской нефти."Нет", - ответил он на вопрос журналистов в Белом доме о том, планирует ли снизить действующие импортные пошлины против Индии.Американский президент выразил уверенность в том, что США "очень хорошо" ладят с Индией, но Нью-Дели по мнению Трампа собирал "огромные пошлины" с товаров из США, которые были самыми высокими в мире.
https://1prime.ru/20250902/indiya-861669274.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_94:0:2306:1659_1920x0_80_0_0_23eebc8396dc8b5a4ea161749bf04094.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, пошлины
Политика, Дональд Трамп, пошлины
22:34 02.09.2025 (обновлено: 22:39 02.09.2025)
 
Трамп сделал заявление о пошлинах в отношении Индии

Трамп заявил, что не планирует снижать импортные пошлины в отношении Индии

© Фото : Unsplash/Aniyora JИндия, флаг
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© Фото : Unsplash/Aniyora J
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе, за покупку российской нефти.
"Нет", - ответил он на вопрос журналистов в Белом доме о том, планирует ли снизить действующие импортные пошлины против Индии.
Американский президент выразил уверенность в том, что США "очень хорошо" ладят с Индией, но Нью-Дели по мнению Трампа собирал "огромные пошлины" с товаров из США, которые были самыми высокими в мире.
Флаги США и Индии - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
В Индии рассказали о планах по заключению торгового соглашения с США
20:19
 
ПолитикаДональд Трамппошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала