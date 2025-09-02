https://1prime.ru/20250902/tramp-861671285.html

Трамп сделал заявление о пошлинах в отношении Индии

Трамп сделал заявление о пошлинах в отношении Индии - 02.09.2025, ПРАЙМ

Трамп сделал заявление о пошлинах в отношении Индии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе, за покупку... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T22:34+0300

2025-09-02T22:34+0300

2025-09-02T22:39+0300

политика

дональд трамп

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_0:155:2400:1505_1920x0_80_0_0_19d85979bfa14e48ea5110c16ebc79b6.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе, за покупку российской нефти."Нет", - ответил он на вопрос журналистов в Белом доме о том, планирует ли снизить действующие импортные пошлины против Индии.Американский президент выразил уверенность в том, что США "очень хорошо" ладят с Индией, но Нью-Дели по мнению Трампа собирал "огромные пошлины" с товаров из США, которые были самыми высокими в мире.

https://1prime.ru/20250902/indiya-861669274.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, пошлины