https://1prime.ru/20250902/tramp-861671417.html
Трамп предупредил о последствиях отмены введенных им пошлин
Трамп предупредил о последствиях отмены введенных им пошлин - 02.09.2025, ПРАЙМ
Трамп предупредил о последствиях отмены введенных им пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда о признании импортных пошлин недействительными может обернуться для страны колоссальными потерями в... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T22:45+0300
2025-09-02T22:45+0300
2025-09-02T22:46+0300
экономика
дональд трамп
пошлины
отмена
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда о признании импортных пошлин недействительными может обернуться для страны колоссальными потерями в триллионы долларов. "Нашей стране сейчас невероятно хорошо, но либеральный суд вынес шокирующее решение, фактически говорящее, что триллионы долларов, которые поступают в страну и ставят нас в уникальное положение в мире, придется вернуть назад", — сказал Трамп журналистам. По его словам, именно пошлины позволили Вашингтону достичь "рекордных результатов" и вывести экономику в лидеры. Трамп подчеркнул, что лишение США этих доходов стало бы "невиданным ударом по американским интересам".
https://1prime.ru/20250901/poshliny-861605234.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, пошлины, отмена
Экономика, Дональд Трамп, пошлины, отмена
Трамп предупредил о последствиях отмены введенных им пошлин
Трамп предупредил о риске отмены пошлин судом и возврата триллионов долларов
ВАШИНГТОН, 2 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда о признании импортных пошлин недействительными может обернуться для страны колоссальными потерями в триллионы долларов.
"Нашей стране сейчас невероятно хорошо, но либеральный суд вынес шокирующее решение, фактически говорящее, что триллионы долларов, которые поступают в страну и ставят нас в уникальное положение в мире, придется вернуть назад", — сказал Трамп журналистам.
По его словам, именно пошлины позволили Вашингтону достичь "рекордных результатов" и вывести экономику в лидеры. Трамп подчеркнул, что лишение США этих доходов стало бы "невиданным ударом по американским интересам".
Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины на американские товары