Трамп предупредил о последствиях отмены введенных им пошлин

02.09.2025

Трамп предупредил о последствиях отмены введенных им пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда о признании импортных пошлин недействительными может обернуться для страны колоссальными потерями в... | 02.09.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 2 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда о признании импортных пошлин недействительными может обернуться для страны колоссальными потерями в триллионы долларов. "Нашей стране сейчас невероятно хорошо, но либеральный суд вынес шокирующее решение, фактически говорящее, что триллионы долларов, которые поступают в страну и ставят нас в уникальное положение в мире, придется вернуть назад", — сказал Трамп журналистам. По его словам, именно пошлины позволили Вашингтону достичь "рекордных результатов" и вывести экономику в лидеры. Трамп подчеркнул, что лишение США этих доходов стало бы "невиданным ударом по американским интересам".

