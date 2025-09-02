Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп предупредил о последствиях отмены введенных им пошлин - 02.09.2025
Трамп предупредил о последствиях отмены введенных им пошлин
Трамп предупредил о последствиях отмены введенных им пошлин - 02.09.2025, ПРАЙМ
Трамп предупредил о последствиях отмены введенных им пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда о признании импортных пошлин недействительными может обернуться для страны колоссальными потерями в... | 02.09.2025, ПРАЙМ
экономика
дональд трамп
пошлины
отмена
ВАШИНГТОН, 2 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда о признании импортных пошлин недействительными может обернуться для страны колоссальными потерями в триллионы долларов. "Нашей стране сейчас невероятно хорошо, но либеральный суд вынес шокирующее решение, фактически говорящее, что триллионы долларов, которые поступают в страну и ставят нас в уникальное положение в мире, придется вернуть назад", — сказал Трамп журналистам. По его словам, именно пошлины позволили Вашингтону достичь "рекордных результатов" и вывести экономику в лидеры. Трамп подчеркнул, что лишение США этих доходов стало бы "невиданным ударом по американским интересам".
дональд трамп, пошлины, отмена
Экономика, Дональд Трамп, пошлины, отмена
22:45 02.09.2025 (обновлено: 22:46 02.09.2025)
 
Трамп предупредил о последствиях отмены введенных им пошлин

Трамп предупредил о риске отмены пошлин судом и возврата триллионов долларов

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
ВАШИНГТОН, 2 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение суда о признании импортных пошлин недействительными может обернуться для страны колоссальными потерями в триллионы долларов.
"Нашей стране сейчас невероятно хорошо, но либеральный суд вынес шокирующее решение, фактически говорящее, что триллионы долларов, которые поступают в страну и ставят нас в уникальное положение в мире, придется вернуть назад", — сказал Трамп журналистам.
По его словам, именно пошлины позволили Вашингтону достичь "рекордных результатов" и вывести экономику в лидеры. Трамп подчеркнул, что лишение США этих доходов стало бы "невиданным ударом по американским интересам".
Экономика Дональд Трамп пошлины отмена
 
 
