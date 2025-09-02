https://1prime.ru/20250902/tramp-861672023.html

США догнали Россию и Китай в космической гонке, утверждает Трамп

США догнали Россию и Китай в космической гонке, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не отстают от России и Китая в космической гонке, а даже обогнали их. "Знаете, мы очень сильно отставали от Китая и России в космической гонке, а теперь мы, бесспорно, занимаем первое место в космосе", - сказал Трамп журналистам. Летом глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи провели переговоры в США, ставшие первой очной встречей глав космических агентств с 2018 года.

