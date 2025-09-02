Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США догнали Россию и Китай в космической гонке, утверждает Трамп - 02.09.2025
США догнали Россию и Китай в космической гонке, утверждает Трамп
23:07 02.09.2025 (обновлено: 23:16 02.09.2025)
 
США догнали Россию и Китай в космической гонке, утверждает Трамп

Трамп: США больше не отстают от России и Китая в космической гонке

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25"
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не отстают от России и Китая в космической гонке, а даже обогнали их.
"Знаете, мы очень сильно отставали от Китая и России в космической гонке, а теперь мы, бесспорно, занимаем первое место в космосе", - сказал Трамп журналистам.
Летом глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи провели переговоры в США, ставшие первой очной встречей глав космических агентств с 2018 года.
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Путин поручил создать правовую базу для частных инвестиций в сферу космоса
31 июля, 20:16
 
ЭкономикаДональд ТрампСШАРОССИЯКИТАЙкосмос
 
 
Заголовок открываемого материала