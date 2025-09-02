Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп иронично отозвался об инциденте с самолетом фон дер Ляйен - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250902/tramp-861672144.html
Трамп иронично отозвался об инциденте с самолетом фон дер Ляйен
Трамп иронично отозвался об инциденте с самолетом фон дер Ляйен - 02.09.2025, ПРАЙМ
Трамп иронично отозвался об инциденте с самолетом фон дер Ляйен
Президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на сообщения о технических неполадках в самолете, где находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T23:17+0300
2025-09-02T23:17+0300
происшествия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
инцидент
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/38/841323898_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_60de1910492be9df3b1f9c40dd970193.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на сообщения о технических неполадках в самолете, где находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что ее лишили возможности пользоваться телефоном. "Еще лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это и хорошо. Порой это могло бы случаться и со мной, и я был бы очень счастлив", - прокомментировал Трамп журналистам случившееся. Американский президент добавил, что "никто не знает", из-за чего возникли неполадки. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков ранее заявил, что власти страны не будут проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. Ранее сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.
https://1prime.ru/20250901/peskov-861596056.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/38/841323898_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_29ab4c8140a3476b8d0dd70f31b3d048.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, урсула фон дер ляйен, инцидент, самолет
Происшествия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, инцидент, самолет
23:17 02.09.2025
 
Трамп иронично отозвался об инциденте с самолетом фон дер Ляйен

Трамп иронично отреагировал на сообщения о неполадках в самолете главы ЕК

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на сообщения о технических неполадках в самолете, где находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что ее лишили возможности пользоваться телефоном.
"Еще лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это и хорошо. Порой это могло бы случаться и со мной, и я был бы очень счастлив", - прокомментировал Трамп журналистам случившееся.
Американский президент добавил, что "никто не знает", из-за чего возникли неполадки.
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков ранее заявил, что власти страны не будут проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту.
Ранее сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Песков прокомментировал сообщения о сбое навигации самолета Фон дер Ляйен
Вчера, 14:52
 
ПроисшествияДональд ТрампУрсула фон дер Ляйенинцидентсамолет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала