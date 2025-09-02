https://1prime.ru/20250902/tramp-861672144.html
Трамп иронично отозвался об инциденте с самолетом фон дер Ляйен
Трамп иронично отозвался об инциденте с самолетом фон дер Ляйен - 02.09.2025, ПРАЙМ
Трамп иронично отозвался об инциденте с самолетом фон дер Ляйен
Президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на сообщения о технических неполадках в самолете, где находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T23:17+0300
2025-09-02T23:17+0300
2025-09-02T23:17+0300
происшествия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
инцидент
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/38/841323898_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_60de1910492be9df3b1f9c40dd970193.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на сообщения о технических неполадках в самолете, где находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что ее лишили возможности пользоваться телефоном. "Еще лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это и хорошо. Порой это могло бы случаться и со мной, и я был бы очень счастлив", - прокомментировал Трамп журналистам случившееся. Американский президент добавил, что "никто не знает", из-за чего возникли неполадки. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков ранее заявил, что власти страны не будут проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. Ранее сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.
https://1prime.ru/20250901/peskov-861596056.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/38/841323898_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_29ab4c8140a3476b8d0dd70f31b3d048.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, урсула фон дер ляйен, инцидент, самолет
Происшествия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, инцидент, самолет
Трамп иронично отозвался об инциденте с самолетом фон дер Ляйен
Трамп иронично отреагировал на сообщения о неполадках в самолете главы ЕК
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на сообщения о технических неполадках в самолете, где находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что ее лишили возможности пользоваться телефоном.
"Еще лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это и хорошо. Порой это могло бы случаться и со мной, и я был бы очень счастлив", - прокомментировал Трамп журналистам случившееся.
Американский президент добавил, что "никто не знает", из-за чего возникли неполадки.
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков ранее заявил, что власти страны не будут проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту.
Ранее сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.
Песков прокомментировал сообщения о сбое навигации самолета Фон дер Ляйен