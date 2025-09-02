https://1prime.ru/20250902/trutnev-861618523.html
Трутнев рассказал об открытии кластеров на Дальнем Востоке
Трутнев рассказал об открытии кластеров на Дальнем Востоке - 02.09.2025, ПРАЙМ
Трутнев рассказал об открытии кластеров на Дальнем Востоке
Прорабатывается вопрос по открытию научных и производственных кластеров на Дальнем Востоке, направленных на создание собственных технологий, в частности, для... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T03:16+0300
2025-09-02T03:16+0300
2025-09-02T03:16+0300
экономика
россия
промышленность
дальний восток
рф
хабаровск
юрий трутнев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861618523.jpg?1756772203
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Прорабатывается вопрос по открытию научных и производственных кластеров на Дальнем Востоке, направленных на создание собственных технологий, в частности, для привлечения в ДФО производителей комплектующих к продукции территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", сообщил вице-премьер- полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Юрий Трутнев.
В конце мая во время рабочей поездки в Хабаровск Трутнев заявил, что тактические автовездеходы (багги) "Ерофей", выпускаемые в Хабаровском крае, безумно дорогие, их нужно переделать, а причиной дороговизны стало использование японского двигателя. Теперь, по словам вице-премьера, вместо иностранного используется двигатель производства компании ВАЗ, и все производители ТОР "Патриотическая" стремятся закупать отечественные комплектующие.
"Прорабатывается вопрос по развитию научных и производственных кластеров в ДФО, направленных на создание собственных технологий и компонентов в том числе для привлечения производителей комплектующих изделий на территорию Дальневосточного федерального округа", - сказал Трутнев журналистам.
ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
рф
хабаровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, дальний восток, рф, хабаровск, юрий трутнев
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Дальний Восток, РФ, Хабаровск, Юрий Трутнев
Трутнев рассказал об открытии кластеров на Дальнем Востоке
Трутнев: на Дальнем Востоке прорабатывают создание собственных технологий
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Прорабатывается вопрос по открытию научных и производственных кластеров на Дальнем Востоке, направленных на создание собственных технологий, в частности, для привлечения в ДФО производителей комплектующих к продукции территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", сообщил вице-премьер- полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Юрий Трутнев.
В конце мая во время рабочей поездки в Хабаровск Трутнев заявил, что тактические автовездеходы (багги) "Ерофей", выпускаемые в Хабаровском крае, безумно дорогие, их нужно переделать, а причиной дороговизны стало использование японского двигателя. Теперь, по словам вице-премьера, вместо иностранного используется двигатель производства компании ВАЗ, и все производители ТОР "Патриотическая" стремятся закупать отечественные комплектующие.
"Прорабатывается вопрос по развитию научных и производственных кластеров в ДФО, направленных на создание собственных технологий и компонентов в том числе для привлечения производителей комплектующих изделий на территорию Дальневосточного федерального округа", - сказал Трутнев журналистам.
ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.