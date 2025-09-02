https://1prime.ru/20250902/tsb-861654444.html
ЦБ оценит целесообразность снижения таргета по инфляции
ЦБ оценит целесообразность снижения таргета по инфляции - 02.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценит целесообразность снижения таргета по инфляции
Банк России оценит целесообразность снижения таргета по инфляции после ее замедления и стабилизации вблизи 4%, это будет возможно не ранее 2029 года, говорится... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T15:01+0300
2025-09-02T15:01+0300
2025-09-02T15:01+0300
банк россии
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России оценит целесообразность снижения таргета по инфляции после ее замедления и стабилизации вблизи 4%, это будет возможно не ранее 2029 года, говорится в проекте "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ. Банк России устанавливает количественную цель по инфляции. Это годовая инфляция вблизи 4%. Цель действует на постоянной основе. При этом с учетом результатов обзора денежно-кредитной политики, проведенного Банком России в 2021-2023 годах, в российской экономике есть предпосылки для снижения цели по инфляции в будущем, указал регулятор. "Банк России оценит целесообразность такого снижения после замедления инфляции и ее стабилизации вблизи 4%. Это будет возможно за пределами трехлетнего прогнозного периода, то есть не ранее 2029 года. Если Банк России примет такое решение, о нем будет объявлено заблаговременно", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250902/inflyatsiya-861638385.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы
Банк России, Банки, Финансы
ЦБ оценит целесообразность снижения таргета по инфляции
ЦБ оценит целесообразность снижения таргета по инфляции не ранее 2029 года
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России оценит целесообразность снижения таргета по инфляции после ее замедления и стабилизации вблизи 4%, это будет возможно не ранее 2029 года, говорится в проекте "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ.
Банк России устанавливает количественную цель по инфляции. Это годовая инфляция вблизи 4%. Цель действует на постоянной основе. При этом с учетом результатов обзора денежно-кредитной политики, проведенного Банком России в 2021-2023 годах, в российской экономике есть предпосылки для снижения цели по инфляции в будущем, указал регулятор.
"Банк России оценит целесообразность такого снижения после замедления инфляции и ее стабилизации вблизи 4%. Это будет возможно за пределами трехлетнего прогнозного периода, то есть не ранее 2029 года. Если Банк России примет такое решение, о нем будет объявлено заблаговременно", - говорится в документе.
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась по итогам августа