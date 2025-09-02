Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценит целесообразность снижения таргета по инфляции - 02.09.2025
Банк России
ЦБ оценит целесообразность снижения таргета по инфляции
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России оценит целесообразность снижения таргета по инфляции после ее замедления и стабилизации вблизи 4%, это будет возможно не ранее 2029 года, говорится в проекте "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ. Банк России устанавливает количественную цель по инфляции. Это годовая инфляция вблизи 4%. Цель действует на постоянной основе. При этом с учетом результатов обзора денежно-кредитной политики, проведенного Банком России в 2021-2023 годах, в российской экономике есть предпосылки для снижения цели по инфляции в будущем, указал регулятор. "Банк России оценит целесообразность такого снижения после замедления инфляции и ее стабилизации вблизи 4%. Это будет возможно за пределами трехлетнего прогнозного периода, то есть не ранее 2029 года. Если Банк России примет такое решение, о нем будет объявлено заблаговременно", - говорится в документе.
Новости
ru-RU
15:01 02.09.2025
 
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России оценит целесообразность снижения таргета по инфляции после ее замедления и стабилизации вблизи 4%, это будет возможно не ранее 2029 года, говорится в проекте "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ.
Банк России устанавливает количественную цель по инфляции. Это годовая инфляция вблизи 4%. Цель действует на постоянной основе. При этом с учетом результатов обзора денежно-кредитной политики, проведенного Банком России в 2021-2023 годах, в российской экономике есть предпосылки для снижения цели по инфляции в будущем, указал регулятор.
"Банк России оценит целесообразность такого снижения после замедления инфляции и ее стабилизации вблизи 4%. Это будет возможно за пределами трехлетнего прогнозного периода, то есть не ранее 2029 года. Если Банк России примет такое решение, о нем будет объявлено заблаговременно", - говорится в документе.
