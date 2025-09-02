https://1prime.ru/20250902/tsb-861654959.html
ЦБ ожидает продолжения замедления экономической активности
банк россии
финансы
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России исходя из оперативных данных ожидает продолжения замедления экономической активности в третьем квартале 2025 года, говорится в проекте "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ. "По оценкам Банка России, перегрев экономики снижался в первом полугодии 2025 года. С учетом оперативных индикаторов в третьем квартале 2025 года ожидается продолжение замедления экономической активности. В среднем в 2025 году рост ВВП замедлится до 1,0 – 2,0%", - говорится в документе. Отмечается, что в 2026 году умеренная динамика потребительского и инвестиционного спроса под влиянием эффектов жесткой денежно-кредитной политики, проводимой в 2025 году, приведет к замедлению роста ВВП до 0,5 – 1,5%.
финансы
