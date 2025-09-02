Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ ожидает продолжения замедления экономической активности - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250902/tsb-861654959.html
ЦБ ожидает продолжения замедления экономической активности
ЦБ ожидает продолжения замедления экономической активности - 02.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает продолжения замедления экономической активности
Банк России исходя из оперативных данных ожидает продолжения замедления экономической активности в третьем квартале 2025 года, говорится в проекте "Основные... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T15:03+0300
2025-09-02T15:03+0300
банк россии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860388966_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_97ae572e39d129ac84a15017c2bc2aef.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России исходя из оперативных данных ожидает продолжения замедления экономической активности в третьем квартале 2025 года, говорится в проекте "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ. "По оценкам Банка России, перегрев экономики снижался в первом полугодии 2025 года. С учетом оперативных индикаторов в третьем квартале 2025 года ожидается продолжение замедления экономической активности. В среднем в 2025 году рост ВВП замедлится до 1,0 – 2,0%", - говорится в документе. Отмечается, что в 2026 году умеренная динамика потребительского и инвестиционного спроса под влиянием эффектов жесткой денежно-кредитной политики, проводимой в 2025 году, приведет к замедлению роста ВВП до 0,5 – 1,5%.
https://1prime.ru/20250902/tsb-861654444.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860388966_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_fd474f2b6d02ab43b9071249d4b285db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Банк России, Финансы
15:03 02.09.2025
 
ЦБ ожидает продолжения замедления экономической активности

ЦБ ожидает замедления экономической активности в третьем квартале 2025 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России исходя из оперативных данных ожидает продолжения замедления экономической активности в третьем квартале 2025 года, говорится в проекте "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов", опубликованном ЦБ.
"По оценкам Банка России, перегрев экономики снижался в первом полугодии 2025 года. С учетом оперативных индикаторов в третьем квартале 2025 года ожидается продолжение замедления экономической активности. В среднем в 2025 году рост ВВП замедлится до 1,0 – 2,0%", - говорится в документе.
Отмечается, что в 2026 году умеренная динамика потребительского и инвестиционного спроса под влиянием эффектов жесткой денежно-кредитной политики, проводимой в 2025 году, приведет к замедлению роста ВВП до 0,5 – 1,5%.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
ЦБ оценит целесообразность снижения таргета по инфляции
15:01
 
Банк РоссииФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала