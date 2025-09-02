Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ спрогнозировал структурный дефицит ликвидности банков на конец года - 02.09.2025
ЦБ спрогнозировал структурный дефицит ликвидности банков на конец года
Банк России ожидает структурный дефицит ликвидности банковского сектора РФ на конец 2025 года в 1,1-1,9 триллиона рублей, а также сохранение дефицита в... | 02.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России ожидает структурный дефицит ликвидности банковского сектора РФ на конец 2025 года в 1,1-1,9 триллиона рублей, а также сохранение дефицита в следующей трехлетке. Об этом сообщается в проекте документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов". "В 2025 году ожидается переход банковского сектора от структурного профицита к структурному дефициту ликвидности. Прогноз структурного дефицита ликвидности в среднем за декабрьский ПУ (период усреднения резервов - ред.) 2025 года оценивается в диапазоне от 1,1 триллиона до 1,9 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Регулятор предполагает, что в 2025 году бюджетные операции приведут к оттоку ликвидности из банков. Зеркалирование Банком России всех текущих операций Минфина России со средствами ФНБ делает нейтральным влияние бюджета на ликвидность банковского сектора. Однако равномерное зеркалирование нетто-продаж валюты, совершенных в 2024 году, будет постепенно снижать структурный профицит ликвидности банков, поясняет ЦБ. "На трехлетнем горизонте структурный дефицит ликвидности сохранится. В 2026- 2028 годах предполагается, что расходы будут формироваться в соответствии с долгосрочными параметрами бюджетного правила", - также сообщается в документе.
15:04 02.09.2025
 
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России ожидает структурный дефицит ликвидности банковского сектора РФ на конец 2025 года в 1,1-1,9 триллиона рублей, а также сохранение дефицита в следующей трехлетке. Об этом сообщается в проекте документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов".
"В 2025 году ожидается переход банковского сектора от структурного профицита к структурному дефициту ликвидности. Прогноз структурного дефицита ликвидности в среднем за декабрьский ПУ (период усреднения резервов - ред.) 2025 года оценивается в диапазоне от 1,1 триллиона до 1,9 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Регулятор предполагает, что в 2025 году бюджетные операции приведут к оттоку ликвидности из банков. Зеркалирование Банком России всех текущих операций Минфина России со средствами ФНБ делает нейтральным влияние бюджета на ликвидность банковского сектора. Однако равномерное зеркалирование нетто-продаж валюты, совершенных в 2024 году, будет постепенно снижать структурный профицит ликвидности банков, поясняет ЦБ.
"На трехлетнем горизонте структурный дефицит ликвидности сохранится. В 2026- 2028 годах предполагается, что расходы будут формироваться в соответствии с долгосрочными параметрами бюджетного правила", - также сообщается в документе.
ЦБ ожидает продолжения замедления экономической активности
