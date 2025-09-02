https://1prime.ru/20250902/tsb-861655735.html

ЦБ заявил о необходимости сохранения цены отсечения в бюджетном правиле

ЦБ заявил о необходимости сохранения цены отсечения в бюджетном правиле - 02.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ заявил о необходимости сохранения цены отсечения в бюджетном правиле

Сокращение ликвидной части ФНБ и риски снижения цен нефти ставят вопрос о целесообразности сохранения цены отсечения в бюджетном правиле, говорится в проекте... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T15:15+0300

2025-09-02T15:15+0300

2025-09-02T15:15+0300

банк россии

финансы

фнб

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8010142a7979443a9f621deb66c2adf3.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сокращение ликвидной части ФНБ и риски снижения цен нефти ставят вопрос о целесообразности сохранения цены отсечения в бюджетном правиле, говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов, опубликованном ЦБ. "Ожидаемая понижательная динамика ликвидной части ФНБ вместе с рисками более значительного снижения цен на энергоносители ставит вопрос о целесообразности сохранения действующих базовых цен на сырье", - говорится в документе. Сейчас цена отсечения в бюджетном правиле составляет 60 долларов за баррель: при цене нефти выше этого уровня дополнительные нефтегазовые доходы бюджета направляются в ФНБ, а если цена опускается ниже этой отметки, Минфин вправе направить средства фонда на расходы. Еще весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов говорил о необходимости донастройки бюджетного правила, поскольку, по его словам, цена отсечения в 60 долларов за баррель не отвечает вызовам времени. Однако позже Минфин заявил, что не планирует менять его параметры при подготовке проекта бюджета на 2026-2028 годы. "Возможное снижение базовых цен на сырье в бюджетном правиле будет предполагать среднесрочное ужесточение бюджетной политики", – отмечает ЦБ. Регулятор указывает, что на среднесрочном горизонте важную роль играют риски достаточности средств ФНБ, которые могут понадобиться для финансирования дефицита бюджета. "На 01.07.2025 объем средств фонда на счетах в Банке России (ликвидной части ФНБ) составил 4,1 триллиона рублей (менее 2% ВВП). С учетом ожидаемой динамики цен на углеводороды и дальнейшего инвестирования средств фонда во внутрироссийские активы даже при положительной переоценке ликвидная часть ФНБ продолжит сокращаться. На среднесрочном горизонте прогнозируются выпадающие не нефтегазовые доходы и ежегодное нетто-расходование средств ФНБ в рамках бюджетного правила", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250806/minfin-860383263.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, фнб, минфин