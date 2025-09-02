https://1prime.ru/20250902/tsb-861656089.html
ЦБ оценил влияние цифрового рубля на банковскую ликвидность
ЦБ оценил влияние цифрового рубля на банковскую ликвидность
банк россии
финансы
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Внедрение цифрового рубля может повлиять на банковскую ликвидность, но не приведет к значительному оттоку средств из банковского сектора, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов, опубликованном ЦБ РФ. "Введение цифрового рубля может повлиять на ситуацию с банковской ликвидностью, но не приведет к значительному оттоку средств из банковского сектора. Процесс введения цифрового рубля будет поэтапным и растянутым во времени", - говорится в материале. Более того, принимая во внимание отсутствие начисления процентов на остатки средств в цифровых рублях, Банк России не ожидает масштабного оттока средств с банковских вкладов и из других финансовых инструментов в результате введения цифрового рубля. Тем не менее из проекта следует, что по мере расширения практики использования цифровых рублей Банк России при определении лимитов по своим операциям будет учитывать спрос экономических агентов на цифровые рубли и компенсировать потребность банков в выпадающих средствах, чтобы ставки денежного рынка оставались вблизи ключевой ставки. Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года.
