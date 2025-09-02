https://1prime.ru/20250902/tsb-861656983.html
ЦБ оценил инфляционные ожидания россиян со сбережениями
ЦБ оценил инфляционные ожидания россиян со сбережениями
2025-09-02T15:14+0300
банк россии
финансы
инфляционные ожидания
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в августе у россиян со сбережениями составили 11,9%, без сбережений - 14,6%, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов, опубликованном ЦБ. "Значение инфляционных ожиданий у россиян со сбережениями в августе 2025 года составило 11,9%, у опрошенных без сбережений ожидания в августе 2025 года были равны 14,6%", - говорится в материале. Отмечается, что у россиян со сбережениями инфляционные ожидания находились в интервале от 10,2% (июль 2024 года) до 12,7% (декабрь 2024 года). У опрошенных без сбережений ожидания были в диапазоне от 13,3% (сентябрь 2024 года) до 15,4% (январь 2025 года). Банк России сообщает, что инфляционные ожидания россиян со сбережениями можно считать более рациональными. "Они, как правило, более низкие и менее волатильные, чем у опрошенных без сбережений", - подчеркивается в проекте. Из материала также следует, что граждане со сбережениями в среднем имеют более высокий уровень дохода и внимательнее следят за ситуацией в экономике из‑за заинтересованности в сохранении своих накоплений.
