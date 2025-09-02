Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил инфляционные ожидания россиян со сбережениями - 02.09.2025
Здание ЦБ РФ
ЦБ оценил инфляционные ожидания россиян со сбережениями
банк россии
финансы
инфляционные ожидания
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в августе у россиян со сбережениями составили 11,9%, без сбережений - 14,6%, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов, опубликованном ЦБ. "Значение инфляционных ожиданий у россиян со сбережениями в августе 2025 года составило 11,9%, у опрошенных без сбережений ожидания в августе 2025 года были равны 14,6%", - говорится в материале. Отмечается, что у россиян со сбережениями инфляционные ожидания находились в интервале от 10,2% (июль 2024 года) до 12,7% (декабрь 2024 года). У опрошенных без сбережений ожидания были в диапазоне от 13,3% (сентябрь 2024 года) до 15,4% (январь 2025 года). Банк России сообщает, что инфляционные ожидания россиян со сбережениями можно считать более рациональными. "Они, как правило, более низкие и менее волатильные, чем у опрошенных без сбережений", - подчеркивается в проекте. Из материала также следует, что граждане со сбережениями в среднем имеют более высокий уровень дохода и внимательнее следят за ситуацией в экономике из‑за заинтересованности в сохранении своих накоплений.
финансы, инфляционные ожидания
Банк России, Финансы, инфляционные ожидания
15:14 02.09.2025
 
ЦБ оценил инфляционные ожидания россиян со сбережениями

ЦБ: инфляционные ожидания в августе у россиян со сбережениями составили 11,9%

Здание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в августе у россиян со сбережениями составили 11,9%, без сбережений - 14,6%, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов, опубликованном ЦБ.
"Значение инфляционных ожиданий у россиян со сбережениями в августе 2025 года составило 11,9%, у опрошенных без сбережений ожидания в августе 2025 года были равны 14,6%", - говорится в материале.
Отмечается, что у россиян со сбережениями инфляционные ожидания находились в интервале от 10,2% (июль 2024 года) до 12,7% (декабрь 2024 года). У опрошенных без сбережений ожидания были в диапазоне от 13,3% (сентябрь 2024 года) до 15,4% (январь 2025 года).
Банк России сообщает, что инфляционные ожидания россиян со сбережениями можно считать более рациональными. "Они, как правило, более низкие и менее волатильные, чем у опрошенных без сбережений", - подчеркивается в проекте.
Из материала также следует, что граждане со сбережениями в среднем имеют более высокий уровень дохода и внимательнее следят за ситуацией в экономике из‑за заинтересованности в сохранении своих накоплений.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
Инфляционные ожидания россиян выросли в августе
20 августа, 13:55
 
Банк России Финансы инфляционные ожидания
 
 
