Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский аналитический центр признали нежелательным в России - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250902/tsentr-861624433.html
Британский аналитический центр признали нежелательным в России
Британский аналитический центр признали нежелательным в России - 02.09.2025, ПРАЙМ
Британский аналитический центр признали нежелательным в России
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России британской неправительственной организации Royal United Services Institute (RUSI) for... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T08:28+0300
2025-09-02T08:28+0300
россия
великобритания
европа
запад
нпо
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России британской неправительственной организации Royal United Services Institute (RUSI) for Defence and Security Studies*, сообщает надзорное ведомство. "По решению Генпрокуратуры России запрещена деятельность британской неправительственной организации The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*", - говорится в сообщении. По данным Генпрокуратуры, организация существует с 1831 года в Великобритании и позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, занимающийся исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Финансируется органами власти Великобритании, Еврокомиссией, нежелательными в нашей стране организациями. Уточняется, что значительная часть материалов и мероприятий посвящена исследованиям политической и военной сфер России. Участники регулярно организуют тренинги и семинары, на которых под видом противостояния мнимой российской угрозе обсуждают тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения войны, развитие новых видов вооружений. Участники НПО публикуют статьи, обвиняющие Россию в стремлении аннексировать Европу, дискредитации Запада, вмешательстве в выборные процессы других стран. В ряде материалов содержатся обращения к членам НАТО объединиться для максимально разрушительного воздействия на российскую экономику. С началом специальной военной операции антироссийская риторика обострилась, члены НПО стали призывать государства и граждан поддержать Украину и ужесточить санкционное давление на Россию.*Иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации
https://1prime.ru/20250830/mid-861515105.html
великобритания
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_3b0eaf7c8bcfbb8491058119236d3a3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, великобритания, европа, запад, нпо, нато
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, ЗАПАД, НПО, НАТО
08:28 02.09.2025
 
Британский аналитический центр признали нежелательным в России

Генпрокуратура запретила деятельность британской неправительственной организации

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России британской неправительственной организации Royal United Services Institute (RUSI) for Defence and Security Studies*, сообщает надзорное ведомство.
"По решению Генпрокуратуры России запрещена деятельность британской неправительственной организации The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*", - говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, организация существует с 1831 года в Великобритании и позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, занимающийся исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Финансируется органами власти Великобритании, Еврокомиссией, нежелательными в нашей стране организациями.
Уточняется, что значительная часть материалов и мероприятий посвящена исследованиям политической и военной сфер России. Участники регулярно организуют тренинги и семинары, на которых под видом противостояния мнимой российской угрозе обсуждают тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения войны, развитие новых видов вооружений.
Участники НПО публикуют статьи, обвиняющие Россию в стремлении аннексировать Европу, дискредитации Запада, вмешательстве в выборные процессы других стран. В ряде материалов содержатся обращения к членам НАТО объединиться для максимально разрушительного воздействия на российскую экономику. С началом специальной военной операции антироссийская риторика обострилась, члены НПО стали призывать государства и граждан поддержать Украину и ужесточить санкционное давление на Россию.
*Иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации
Флаг Швеции
МИД Швеции раскритиковал решение о заморозке счетов грузинских НПО
30 августа, 21:56
 
РОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯЕВРОПАЗАПАДНПОНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала