https://1prime.ru/20250902/tsentr-861624433.html

Британский аналитический центр признали нежелательным в России

Британский аналитический центр признали нежелательным в России - 02.09.2025, ПРАЙМ

Британский аналитический центр признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России британской неправительственной организации Royal United Services Institute (RUSI) for... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T08:28+0300

2025-09-02T08:28+0300

2025-09-02T08:28+0300

россия

великобритания

европа

запад

нпо

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России британской неправительственной организации Royal United Services Institute (RUSI) for Defence and Security Studies*, сообщает надзорное ведомство. "По решению Генпрокуратуры России запрещена деятельность британской неправительственной организации The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*", - говорится в сообщении. По данным Генпрокуратуры, организация существует с 1831 года в Великобритании и позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, занимающийся исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Финансируется органами власти Великобритании, Еврокомиссией, нежелательными в нашей стране организациями. Уточняется, что значительная часть материалов и мероприятий посвящена исследованиям политической и военной сфер России. Участники регулярно организуют тренинги и семинары, на которых под видом противостояния мнимой российской угрозе обсуждают тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения войны, развитие новых видов вооружений. Участники НПО публикуют статьи, обвиняющие Россию в стремлении аннексировать Европу, дискредитации Запада, вмешательстве в выборные процессы других стран. В ряде материалов содержатся обращения к членам НАТО объединиться для максимально разрушительного воздействия на российскую экономику. С началом специальной военной операции антироссийская риторика обострилась, члены НПО стали призывать государства и граждан поддержать Украину и ужесточить санкционное давление на Россию.*Иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации

https://1prime.ru/20250830/mid-861515105.html

великобритания

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, великобритания, европа, запад, нпо, нато